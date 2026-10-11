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▲太陽（中）調皮將粉絲的吊飾丟入人海中，畫面曝光後讓粉絲笑虧：「超好笑，這行為真的超謎。」（圖／太陽IG@__youngbae__）

南韓天團BIGBANG自9日起一連三天在台北大巨蛋開唱，除了帶來多首經典歌，團員們還走到觀眾席與粉絲互動，其中一名網友在Threads上發文透露，太陽親了他的吊飾後，竟調皮地將吊飾丟了出去，讓原PO焦急問：「誰撿到，拜託可以還我嗎？」更表示願意將吊飾買回來， 所幸最後順利拿回。BIGBANG這次開唱可說是寵粉無極限，甚至特別走下台與粉絲們互動，讓觀眾席瞬間暴動。然而一名網友在Threads上發文透露，太陽親了他的吊飾後，下一秒竟將吊飾朝另一邊丟了出去，讓原PO眼睜睜地看著吊飾消失在人海中；對此他焦急問說：「誰撿到，拜託可以還我嗎，把送我的帽子拿回去送小朋友沒關係，還我吊飾就好。」該名網友直言，演唱會後半場一路舉著手機跑馬燈「誰撿到我的吊飾」，並表示若有人撿到願意花錢買回來，所幸最後有好心人將吊飾還給他。貼文一出讓網友們笑回：「好消息：太陽親到了；壞消息：他丟掉了」、「剛好在旁邊目睹全程 丟出去那瞬間真的太好笑 還好你最後有拿回來」、「超好笑，這行為真的超謎，被丟出去一瞬間真的傻眼」、「可以感覺原Po心跳漏一拍。」昨日是BIGBANG演唱會第二天，GD（G-DRAGON）、太陽、大聲再度與4萬多名粉絲共度難忘夜晚。其中，團員太陽不時在台上展現幽默，在演唱招牌神曲〈BANG BANG BANG〉時，更突然搶拍，難得凸槌的影片在社群上瘋傳，成為當晚最爆笑的插曲，但也可見BIGBANG「全開麥」的演出實力。