我是廣告 請繼續往下閱讀

50嵐新神飲「四季拿鐵換蜂蜜」爆紅！店員連假忙翻：一次泡12杯

▲近期50嵐「四季拿鐵換蜂蜜」突然爆紅，讓店員感到疑惑，崩潰表示一次得泡12杯，讓他忙到懷疑人生。（圖／翻攝Threads）

「四季拿鐵換蜂蜜」不是全台都有！真實口感、店員推薦點法曝

目前只有中區50嵐（桃園至嘉義、澎湖金門）可以點到該點法

▲店員提到，目前北區50嵐無法點到蜂蜜，似乎僅中區50嵐可以實現該點法。（圖／50嵐中區臉書）

點不到換蜂蜜別難過！「四季拿鐵」也被讚好喝：比紅茶拿鐵清爽

台灣手搖飲料品牌50嵐深受消費者喜愛，店內藏有不少隱藏版飲品與點法，不過近期「四季拿鐵換蜂蜜」突然爆紅，甚至讓店員感到崩潰。，如想嘗鮮可得先確認門市規定。昨日有一名50嵐店員在Threads發文，崩潰表示「有人願意告訴我，為什麼突然這麼多人點四季拿鐵換蜂蜜」，坦言國慶連假期間突然遇上許多客人愛上這點法，「來一個十二杯紅茶拿鐵，下一個四杯四季拿鐵，過不到十分鐘再來四季拿鐵換蜂蜜」，讓他直呼「泡到懷疑人生」。貼文曝光後，瞬間引來50嵐鐵粉留言「我喝50嵐這麼久第一次聽說，下次去也來一杯」、「被你燒到了，找時間來點」、「衝著這則貼文，這週休假就去買」，也有其他人點出爆紅原因「因為有人說這樣很好喝，還說是店員推薦的」、「因為有人在推薦，不知道是誰，真的會瘋掉」。50嵐「四季拿鐵換蜂蜜」是近期在社群平台爆紅的客製化點法，爆紅原因源自於有不少網友在網路上推薦，分享點選「四季拿鐵換蜂蜜」實測點餐成功，並提到不過也有不少店員現身提醒，指出北區50嵐「沒有提供蜂蜜」選項，台南區、高雄區也似乎沒有。換句話說，，喊話想嘗鮮的老饕「請大家不要為難店員，拜託拜託」。雖然中區以外的50嵐無法實現「四季拿鐵換蜂蜜」點法，但民眾不妨可以試喝看看四季拿鐵。據悉，「四季拿鐵」主要以四季春青茶取代常見紅茶基底，再搭配鮮奶，茶感相對清新，甚至被點名「比紅茶拿鐵更清爽」。不過「四季拿鐵」在部分地區屬於隱藏版神飲，就連在菜單上也無法找到。《NOWNEWS今日新聞》記者實際查看，北區50嵐外送平台可以點到四季拿鐵，中杯60元、大杯75元，但中區50嵐並沒有出現在菜單上，不過實際供應狀況還是依各門市為主，建議民眾如有疑問可以直接詢問店家最準。