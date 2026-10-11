2026-27賽季NBA例行賽即將點燃戰火，東區中央組的5支球隊在今年休賽季皆經歷了程度不一的陣容重整。從尋求衛冕東區冠軍的潛力股，到徹底步入重建期的前冠軍球隊，新賽季的中央組版圖勢必將迎來全新風貌。本季芝加哥公牛和密爾瓦基公鹿處於重建狀態，而令底特律活塞則要和側翼戰力大補強的克里夫蘭騎士，以及主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）歸來的印第安納溜馬爭雄，嘗試再次奪下中央組龍頭。《NOWNEWS》也為讀者整理中央組五隊的休賽季異動、輪換陣容與戰力展望總整理。
🏀芝加哥公牛（Chicago Bulls）
上季成績回顧： 31勝51敗（東區第12名），未進入季後賽。
休賽季陣容變化
球員名單與預計輪換
戰力分析與賽季展望
公牛在休賽季進行了大刀闊斧的改革，不僅更換了總教練與管理層，更擺脫了過去只能在附加賽邊緣徘徊的陣容。球隊將未來寄託在選秀探花威爾森身上，期盼他能成為自羅斯（Derrick Rose）以來的球隊基石。結合吉迪與布澤利斯，公牛的年輕核心令人期待。雖然今年可能仍難以突破季後賽首輪，但預計戰績將大幅提升，有望朝勝率五成邁進，成為東區最具潛力的黑馬之一。
🏀克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）
上季成績回顧： 52勝30敗（東區第4名），東區冠軍賽敗給尼克。
休賽季陣容變化
球員名單與預計輪換
戰力分析與賽季展望
騎士休賽季與米契爾及哈登完成續約，並引進了極具潛力的側翼華森，內線則維持莫布里與艾倫的雙塔配置。這套陣容在例行賽絕對具備東區前段班的實力，但球隊的終極目標是衝擊總冠軍。最大的隱憂在於米契爾是否能證明自己是冠軍級別的頭號球星，以及逐漸老化的哈登能否在季後賽高強度的對抗中維持穩定輸出。
🏀底特律活塞（Detroit Pistons）
上季成績回顧： 60勝22敗（東區第1名），東區準決賽敗給騎士。
休賽季陣容變化
球員名單與預計輪換
戰力分析與賽季展望
活塞上季豪取60勝重返東區強權之林，康寧漢已蛻變為年度MVP級別的球星。休賽季球隊針對外線火力進行補強，引進了神射手喬伊與前鋒柯林斯。然而，休賽季最大的陰霾是球團與明星中鋒杜倫陷入續約僵局，即使雙方後續達成協議，但若因此破壞更衣室氛圍和化學效應，將大幅降低活塞的戰力天花板。只要康寧漢保持健康，活塞仍是東區不可忽視的勁旅，但能否突破次輪魔咒，杜倫的動向將是關鍵。
🏀印第安納溜馬（Indiana Pacers）
上季成績回顧： 19勝63敗（東區第14名），未進入季後賽。
休賽季陣容變化
球員名單與預計輪換
戰力分析與賽季展望
歷經哈利伯頓因阿基里斯腱重傷報銷、球隊戰績墊底的一年後，溜馬準備在新賽季迎來強勢反彈。哈利伯頓健康歸隊，搭配上季中交易來的中鋒祖巴茨與明星前鋒西亞卡姆，溜馬的前場陣容極具破壞力。這支曾打進2025年總冠軍賽的球隊核心大多完整保留，只要哈利伯頓能找回受傷前主導全場的魔力，溜馬將是新賽季聯盟戰績進步幅度最大的球隊，並有望強勢重返爭冠行列。
🏀密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）
上季成績回顧： 32勝50敗（東區第11名），未進入季後賽。
休賽季陣容變化
球員名單與預計輪換
戰力分析與賽季展望
公鹿正式告別了「字母哥」阿德托昆博時代，步入徹底的重建期。新任主帥詹金斯接掌兵符，陣中充斥著透過交易換來的到期合約老將與新進潛力股。赫洛雖是這筆世紀交易中最大牌的籌碼，但其防守與健康狀況仍是隱憂，公鹿未來是否將他視為核心或交易籌碼仍是未知數。新賽季公鹿的重點不在於勝負，而是評估年輕球員的潛力、磨合陣容，並為未來的選秀大會做準備，預期將經歷一段痛苦的陣痛期。
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上季成績回顧： 31勝51敗（東區第12名），未進入季後賽。
休賽季陣容變化
|類別
|球員／教練
|異動方式
|主要補強
|史普利特（Tiago Splitter）
|新任總教練加盟
|威爾森（Caleb Wilson）
|2026年選秀會第4順位
|鮑威爾（Norman Powell）
|自由市場簽約
|克拉克斯頓（Nic Claxton）
|交易獲得
|斯溫（Dailyn Swain）
|2026年選秀會第15順位
|主要流失
|塞克斯頓（Collin Sexton）
|自由球員離隊
|西蒙斯（Anfernee Simons）
|自由球員離隊
|亞布塞萊（Guerschon Yabulsele）
|自由球員離隊
|理查茲（Nick Richards）
|自由球員離隊
|定位
|位置
|球員
|預計先發
|後衛
|吉迪（Josh Giddey）
|後衛
|鮑威爾（Norman Powell）
|前鋒
|布澤利斯（Matas Buzelis）
|前鋒
|威爾森（Caleb Wilson）
|中鋒
|克拉克斯頓（Nic Claxton）
|主要輪換
|後衛
|瓊斯（Tre Jones）
|後衛
|奧科羅（Isaac Okoro）
|前鋒
|斯溫（Dailyn Swain）
|前鋒
|威廉斯（Patrick Williams）
|前鋒
|埃森格（Noa Essengue）
|前鋒／中鋒
|史密斯（Jalen Smith）
公牛在休賽季進行了大刀闊斧的改革，不僅更換了總教練與管理層，更擺脫了過去只能在附加賽邊緣徘徊的陣容。球隊將未來寄託在選秀探花威爾森身上，期盼他能成為自羅斯（Derrick Rose）以來的球隊基石。結合吉迪與布澤利斯，公牛的年輕核心令人期待。雖然今年可能仍難以突破季後賽首輪，但預計戰績將大幅提升，有望朝勝率五成邁進，成為東區最具潛力的黑馬之一。
上季成績回顧： 52勝30敗（東區第4名），東區冠軍賽敗給尼克。
休賽季陣容變化
|類別
|球員
|異動方式
|主要補強
|華森（Peyton Watson）
|先簽後換交易獲得
|赫佐尼亞（Mario Hezonja）
|自由市場簽約
|湯瑪斯（Meleek Thomas）
|2026年選秀會第34順位
|迪奧普（Khalifa Diop）
|2022年選秀簽約加盟
|主要流失
|史特魯斯（Max Strus）
|交易離隊
|施洛德（Dennis Schroder）
|交易離隊
|艾利斯（Keon Ellis）
|自由球員離隊
|鮑爾（Lonzo Ball）
|自由球員離隊
|韋德（Dean Wade）
|自由球員離隊
|小南斯（Larry Nance Jr.）
|自由球員離隊
|定位
|位置
|球員
|預計先發
|後衛
|哈登（James Harden）
|後衛
|米契爾（Donovan Mitchell）
|前鋒
|華森（Peyton Watson）
|前鋒
|莫布里（Evan Mobley）
|中鋒
|艾倫（Jarrett Allen）
|主要輪換
|後衛
|普洛克特（Tyrese Proctor）
|後衛
|梅瑞爾（Sam Merrill）
|後衛
|湯瑪斯（Meleek Thomas）
|後衛／前鋒
|泰森（Jaylon Tyson）
|前鋒
|赫佐尼亞（Mario Hezonja）
|前鋒
|湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）
騎士休賽季與米契爾及哈登完成續約，並引進了極具潛力的側翼華森，內線則維持莫布里與艾倫的雙塔配置。這套陣容在例行賽絕對具備東區前段班的實力，但球隊的終極目標是衝擊總冠軍。最大的隱憂在於米契爾是否能證明自己是冠軍級別的頭號球星，以及逐漸老化的哈登能否在季後賽高強度的對抗中維持穩定輸出。
上季成績回顧： 60勝22敗（東區第1名），東區準決賽敗給騎士。
休賽季陣容變化
|類別
|球員
|異動方式
|主要補強
|喬伊（Isaiah Joe）
|交易獲得
|柯林斯（John Collins）
|交易獲得
|普林斯（Taurean Prince）
|交易獲得
|哈里斯（Gary Harris）
|交易獲得
|奧科里（Ebuka Okorie）
|2026年選秀會第17順位
|奧尼恩索（Ugonna Onyenso）
|2026年選秀會第53順位
|主要流失
|哈里斯（Tobias Harris）
|自由球員離隊
|勒佛特（Caris LeVert）
|交易離隊
|薩瑟（Marcus Sasser）
|交易離隊
|史都華（Isaiah Stewart）
|交易離隊
|定位
|位置
|球員
|預計先發
|後衛
|康寧漢（Cade Cunningham）
|後衛
|喬伊（Isaiah Joe）
|後衛
|湯普森（Ausar Thompson）
|前鋒
|柯林斯（John Collins）
|中鋒
|杜倫（Jalen Duren）
|主要輪換
|後衛
|詹金斯（Daniss Jenkins）
|後衛
|羅賓森（Duncan Robinson）
|後衛／前鋒
|赫爾特（Kevin Huerter）
|前鋒
|霍蘭德（Ron Holland III）
|前鋒
|普林斯（Taurean Prince）
|中鋒
|里德（Paul Reed）
活塞上季豪取60勝重返東區強權之林，康寧漢已蛻變為年度MVP級別的球星。休賽季球隊針對外線火力進行補強，引進了神射手喬伊與前鋒柯林斯。然而，休賽季最大的陰霾是球團與明星中鋒杜倫陷入續約僵局，即使雙方後續達成協議，但若因此破壞更衣室氛圍和化學效應，將大幅降低活塞的戰力天花板。只要康寧漢保持健康，活塞仍是東區不可忽視的勁旅，但能否突破次輪魔咒，杜倫的動向將是關鍵。
上季成績回顧： 19勝63敗（東區第14名），未進入季後賽。
休賽季陣容變化
|類別
|球員
|異動方式
|主要補強
|烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）
|自由市場簽約
|小南斯（Larry Nance Jr.）
|自由市場簽約
|祖巴茨（Ivica Zubac）
|上季末交易獲得，正式接管先發
|主要流失
|瓊斯（Kam Jones）
|交易離隊
|波特（Micah Potter）
|被球隊釋出
|定位
|位置
|球員
|預計先發
|後衛
|哈利伯頓（Tyrese Haliburton）
|後衛
|內姆哈德（Andrew Nembhard）
|前鋒
|奈史密斯（Aaron Nesmith）
|前鋒
|西亞卡姆（Pascal Siakam）
|中鋒
|祖巴茨（Ivica Zubac）
|主要輪換
|後衛
|麥康奈爾（T.J. McConnell）
|後衛
|謝帕德（Ben Sheppard）
|前鋒
|烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）
|前鋒
|沃克（Jarace Walker）
|前鋒
|托平（Obi Toppin）
|前鋒
|小南斯（Larry Nance Jr.）
|中鋒
|赫夫（Jay Huff）
歷經哈利伯頓因阿基里斯腱重傷報銷、球隊戰績墊底的一年後，溜馬準備在新賽季迎來強勢反彈。哈利伯頓健康歸隊，搭配上季中交易來的中鋒祖巴茨與明星前鋒西亞卡姆，溜馬的前場陣容極具破壞力。這支曾打進2025年總冠軍賽的球隊核心大多完整保留，只要哈利伯頓能找回受傷前主導全場的魔力，溜馬將是新賽季聯盟戰績進步幅度最大的球隊，並有望強勢重返爭冠行列。
上季成績回顧： 32勝50敗（東區第11名），未進入季後賽。
休賽季陣容變化
|類別
|球員／教練
|異動方式
|主要補強
|詹金斯（Taylor Jenkins）
|新任總教練加盟
|赫洛（Tyler Herro）
|交易獲得
|勒佛特（Caris LeVert）
|交易獲得
|小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）
|交易獲得
|威爾（Kel'el Ware）
|交易獲得
|賈庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）
|交易獲得
|伯里斯（Brayden Burries）
|2026年選秀會第10順位
|艾門特（Nate Ament）
|2026年選秀會第13順位
|馬科維奇（Bogoljub Markovic）
|2025年選秀簽約加盟
|劉易斯（Malique Lewis）
|2026年選秀會第60順位
|主要流失
|阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）
|交易離隊
|波提斯（Bobby Portis）
|交易離隊
|普林斯（Taurean Prince）
|交易離隊
|哈里斯（Gary Harris）
|交易離隊
|定位
|位置
|球員
|預計先發
|後衛
|羅林斯（Ryan Rollins）
|後衛
|赫洛（Tyler Herro）
|前鋒
|小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）
|前鋒
|庫茲馬（Kyle Kuzma）
|中鋒
|透納（Myles Turner）
|主要輪換
|後衛
|小波特（Kevin Porter Jr.）
|後衛
|伯里斯（Brayden Burries）
|後衛
|格林（A.J. Green）
|後衛
|特倫特（Gary Trent Jr.）
|前鋒
|狄恩（Ousmane Dieng）
|前鋒
|艾門特（Nate Ament）
|前鋒／中鋒
|威爾（Kel'el Ware）
公鹿正式告別了「字母哥」阿德托昆博時代，步入徹底的重建期。新任主帥詹金斯接掌兵符，陣中充斥著透過交易換來的到期合約老將與新進潛力股。赫洛雖是這筆世紀交易中最大牌的籌碼，但其防守與健康狀況仍是隱憂，公鹿未來是否將他視為核心或交易籌碼仍是未知數。新賽季公鹿的重點不在於勝負，而是評估年輕球員的潛力、磨合陣容，並為未來的選秀大會做準備，預期將經歷一段痛苦的陣痛期。