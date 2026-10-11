我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥公牛（Chicago Bulls）

類別 球員／教練 異動方式 主要補強 史普利特（Tiago Splitter） 新任總教練加盟 威爾森（Caleb Wilson） 2026年選秀會第4順位 鮑威爾（Norman Powell） 自由市場簽約 克拉克斯頓（Nic Claxton） 交易獲得 斯溫（Dailyn Swain） 2026年選秀會第15順位 主要流失 塞克斯頓（Collin Sexton） 自由球員離隊 西蒙斯（Anfernee Simons） 自由球員離隊 亞布塞萊（Guerschon Yabulsele） 自由球員離隊 理查茲（Nick Richards） 自由球員離隊

定位 位置 球員 預計先發 後衛 吉迪（Josh Giddey） 後衛 鮑威爾（Norman Powell） 前鋒 布澤利斯（Matas Buzelis） 前鋒 威爾森（Caleb Wilson） 中鋒 克拉克斯頓（Nic Claxton） 主要輪換 後衛 瓊斯（Tre Jones） 後衛 奧科羅（Isaac Okoro） 前鋒 斯溫（Dailyn Swain） 前鋒 威廉斯（Patrick Williams） 前鋒 埃森格（Noa Essengue） 前鋒／中鋒 史密斯（Jalen Smith）

▲公牛在休賽季進行了大刀闊斧的改革，不僅更換了總教練與管理層，更擺脫了過去只能在附加賽邊緣徘徊的陣容。（圖／美聯社／達志影像）

克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）

類別 球員 異動方式 主要補強 華森（Peyton Watson） 先簽後換交易獲得 赫佐尼亞（Mario Hezonja） 自由市場簽約 湯瑪斯（Meleek Thomas） 2026年選秀會第34順位 迪奧普（Khalifa Diop） 2022年選秀簽約加盟 主要流失 史特魯斯（Max Strus） 交易離隊 施洛德（Dennis Schroder） 交易離隊 艾利斯（Keon Ellis） 自由球員離隊 鮑爾（Lonzo Ball） 自由球員離隊 韋德（Dean Wade） 自由球員離隊 小南斯（Larry Nance Jr.） 自由球員離隊

定位 位置 球員 預計先發 後衛 哈登（James Harden） 後衛 米契爾（Donovan Mitchell） 前鋒 華森（Peyton Watson） 前鋒 莫布里（Evan Mobley） 中鋒 艾倫（Jarrett Allen） 主要輪換 後衛 普洛克特（Tyrese Proctor） 後衛 梅瑞爾（Sam Merrill） 後衛 湯瑪斯（Meleek Thomas） 後衛／前鋒 泰森（Jaylon Tyson） 前鋒 赫佐尼亞（Mario Hezonja） 前鋒 湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）

▲騎士休賽季與米契爾及哈登完成續約，並引進了極具潛力的側翼華森，內線則維持莫布里與艾倫的雙塔配置。（圖／美聯社／達志影像）

🏀底特律活塞（Detroit Pistons）

類別 球員 異動方式 主要補強 喬伊（Isaiah Joe） 交易獲得 柯林斯（John Collins） 交易獲得 普林斯（Taurean Prince） 交易獲得 哈里斯（Gary Harris） 交易獲得 奧科里（Ebuka Okorie） 2026年選秀會第17順位 奧尼恩索（Ugonna Onyenso） 2026年選秀會第53順位 主要流失 哈里斯（Tobias Harris） 自由球員離隊 勒佛特（Caris LeVert） 交易離隊 薩瑟（Marcus Sasser） 交易離隊 史都華（Isaiah Stewart） 交易離隊

定位 位置 球員 預計先發 後衛 康寧漢（Cade Cunningham） 後衛 喬伊（Isaiah Joe） 後衛 湯普森（Ausar Thompson） 前鋒 柯林斯（John Collins） 中鋒 杜倫（Jalen Duren） 主要輪換 後衛 詹金斯（Daniss Jenkins） 後衛 羅賓森（Duncan Robinson） 後衛／前鋒 赫爾特（Kevin Huerter） 前鋒 霍蘭德（Ron Holland III） 前鋒 普林斯（Taurean Prince） 中鋒 里德（Paul Reed）

▲杜倫（Jalen Duren）與老東家活塞續約談判陷入僵局，根據外媒報導，活塞僅願意提供1份年薪3500萬美元的5年合約，杜倫則喊價年均薪至少4000萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

🏀印第安納溜馬（Indiana Pacers）

類別 球員 異動方式 主要補強 烏布瑞（Kelly Oubre Jr.） 自由市場簽約 小南斯（Larry Nance Jr.） 自由市場簽約 祖巴茨（Ivica Zubac） 上季末交易獲得，正式接管先發 主要流失 瓊斯（Kam Jones） 交易離隊 波特（Micah Potter） 被球隊釋出

定位 位置 球員 預計先發 後衛 哈利伯頓（Tyrese Haliburton） 後衛 內姆哈德（Andrew Nembhard） 前鋒 奈史密斯（Aaron Nesmith） 前鋒 西亞卡姆（Pascal Siakam） 中鋒 祖巴茨（Ivica Zubac） 主要輪換 後衛 麥康奈爾（T.J. McConnell） 後衛 謝帕德（Ben Sheppard） 前鋒 烏布瑞（Kelly Oubre Jr.） 前鋒 沃克（Jarace Walker） 前鋒 托平（Obi Toppin） 前鋒 小南斯（Larry Nance Jr.） 中鋒 赫夫（Jay Huff）

▲歷經哈利伯頓因阿基里斯腱重傷報銷、球隊戰績墊底的一年後，溜馬準備在新賽季迎來強勢反彈。（圖／美聯社／達志影像）

🏀密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）

類別 球員／教練 異動方式 主要補強 詹金斯（Taylor Jenkins） 新任總教練加盟 赫洛（Tyler Herro） 交易獲得 勒佛特（Caris LeVert） 交易獲得 小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.） 交易獲得 威爾（Kel'el Ware） 交易獲得 賈庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis） 交易獲得 伯里斯（Brayden Burries） 2026年選秀會第10順位 艾門特（Nate Ament） 2026年選秀會第13順位 馬科維奇（Bogoljub Markovic） 2025年選秀簽約加盟 劉易斯（Malique Lewis） 2026年選秀會第60順位 主要流失 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo） 交易離隊 波提斯（Bobby Portis） 交易離隊 普林斯（Taurean Prince） 交易離隊 哈里斯（Gary Harris） 交易離隊

定位 位置 球員 預計先發 後衛 羅林斯（Ryan Rollins） 後衛 赫洛（Tyler Herro） 前鋒 小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.） 前鋒 庫茲馬（Kyle Kuzma） 中鋒 透納（Myles Turner） 主要輪換 後衛 小波特（Kevin Porter Jr.） 後衛 伯里斯（Brayden Burries） 後衛 格林（A.J. Green） 後衛 特倫特（Gary Trent Jr.） 前鋒 狄恩（Ousmane Dieng） 前鋒 艾門特（Nate Ament） 前鋒／中鋒 威爾（Kel'el Ware）

▲公鹿正式告別了「字母哥」阿德托昆博時代，步入徹底的重建期。（圖／美聯社／達志影像）

2026-27賽季NBA例行賽即將點燃戰火，東區中央組的5支球隊在今年休賽季皆經歷了程度不一的陣容重整。從尋求衛冕東區冠軍的潛力股，到徹底步入重建期的前冠軍球隊，新賽季的中央組版圖勢必將迎來全新風貌。本季芝加哥公牛和密爾瓦基公鹿處於重建狀態，而令底特律活塞則要和側翼戰力大補強的克里夫蘭騎士，以及主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）歸來的印第安納溜馬爭雄，嘗試再次奪下中央組龍頭。《NOWNEWS》也為讀者整理中央組五隊的休賽季異動、輪換陣容與戰力展望總整理。31勝51敗（東區第12名），未進入季後賽。公牛在休賽季進行了大刀闊斧的改革，不僅更換了總教練與管理層，更擺脫了過去只能在附加賽邊緣徘徊的陣容。球隊將未來寄託在選秀探花威爾森身上，期盼他能成為自羅斯（Derrick Rose）以來的球隊基石。結合吉迪與布澤利斯，公牛的年輕核心令人期待。雖然今年可能仍難以突破季後賽首輪，但預計戰績將大幅提升，有望朝勝率五成邁進，成為東區最具潛力的黑馬之一。： 52勝30敗（東區第4名），東區冠軍賽敗給尼克。騎士休賽季與米契爾及哈登完成續約，並引進了極具潛力的側翼華森，內線則維持莫布里與艾倫的雙塔配置。這套陣容在例行賽絕對具備東區前段班的實力，但球隊的終極目標是衝擊總冠軍。最大的隱憂在於米契爾是否能證明自己是冠軍級別的頭號球星，以及逐漸老化的哈登能否在季後賽高強度的對抗中維持穩定輸出。： 60勝22敗（東區第1名），東區準決賽敗給騎士。活塞上季豪取60勝重返東區強權之林，康寧漢已蛻變為年度MVP級別的球星。休賽季球隊針對外線火力進行補強，引進了神射手喬伊與前鋒柯林斯。然而，休賽季最大的陰霾是球團與明星中鋒杜倫陷入續約僵局，即使雙方後續達成協議，但若因此破壞更衣室氛圍和化學效應，將大幅降低活塞的戰力天花板。只要康寧漢保持健康，活塞仍是東區不可忽視的勁旅，但能否突破次輪魔咒，杜倫的動向將是關鍵。： 19勝63敗（東區第14名），未進入季後賽。歷經哈利伯頓因阿基里斯腱重傷報銷、球隊戰績墊底的一年後，溜馬準備在新賽季迎來強勢反彈。哈利伯頓健康歸隊，搭配上季中交易來的中鋒祖巴茨與明星前鋒西亞卡姆，溜馬的前場陣容極具破壞力。這支曾打進2025年總冠軍賽的球隊核心大多完整保留，只要哈利伯頓能找回受傷前主導全場的魔力，溜馬將是新賽季聯盟戰績進步幅度最大的球隊，並有望強勢重返爭冠行列。： 32勝50敗（東區第11名），未進入季後賽。公鹿正式告別了「字母哥」阿德托昆博時代，步入徹底的重建期。新任主帥詹金斯接掌兵符，陣中充斥著透過交易換來的到期合約老將與新進潛力股。赫洛雖是這筆世紀交易中最大牌的籌碼，但其防守與健康狀況仍是隱憂，公鹿未來是否將他視為核心或交易籌碼仍是未知數。新賽季公鹿的重點不在於勝負，而是評估年輕球員的潛力、磨合陣容，並為未來的選秀大會做準備，預期將經歷一段痛苦的陣痛期。