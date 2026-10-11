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▲這次最受期待的產品，就是外界暫稱為「HomePad」的全新智慧家庭中樞。（圖／翻攝9to5mac官網）

首款HomePad搭載6吋螢幕結合Siri AI

HomePod mini終於要升級、Apple TV 4K同步更新

蘋果10／13發表會台灣時間？有沒有直播？

蘋果繼9月發表iPhone 18系列與首款摺疊手機iPhone Duo後，再度宣布將於10月13日舉辦「Welcome Home」新品活動，這次全面進攻智慧家庭。根據《彭博社》、《MacRumors》等外媒消息，有望一口氣推出3款新品，包括首款智慧家庭中樞HomePad、新一代HomePod mini，以及升級版Apple TV 4K，活動預計於台灣時間10月13日晚間9時展開，不過可能不會有線上直播發表會。蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak於10月8日在社群平台X釋出預告影片，宣布10月13日將迎來「Welcome Home」活動，並同步邀請媒體及科技創作者參加美國紐約的Apple Experience體驗活動。根據《彭博社》報導，蘋果準備擴大智慧家庭產品布局，預計推出代號J490的全新智慧家庭中樞，同時更新HomePod mini智慧音箱，以及Apple TV 4K串流裝置。這次最受期待的產品，就是外界暫稱為「HomePad」的全新智慧家庭中樞，根據《MacRumors》報導，新裝置可能搭載約6吋方形螢幕，並結合HomePod智慧音箱與iPad觸控操作的特色，讓使用者透過一個裝置，就能控制家中的智慧設備。HomePad傳出將提供桌上型及壁掛式兩種設計，除了操作燈光、空調及其他相容的智慧家電，也可能整合行事曆、天氣、音樂播放、家庭相簿與FaceTime視訊通話等功能。此外，HomePad預期搭載A18或更新的晶片，強化Apple Intelligence及Siri AI能力，外傳還能辨識不同家庭成員，顯示個人化資訊，讓智慧家庭裝置不再只是單純接收語音指令，而是更貼近每位家庭成員的使用需求。除了全新HomePad，蘋果另兩款智慧家庭產品也有望迎來更新。HomePod mini 2：現行HomePod mini自2020年上市以來，尚未迎來大幅硬體升級，新一代機型預期搭載效能更好的處理器，提升音質與Siri AI反應能力，並可能加入粉紅色、綠色等新配色。新一代Apple TV 4K：現行機型於2022年推出，這次傳出將升級A系列晶片，提高系統運作效能，同時可能支援Wi-Fi 7及更新版Siri AI，並改良Siri Remote遙控器，讓電視娛樂與智慧家庭控制更加整合。根據《9to5Mac》及《MacRumors》報導，蘋果10月13日活動安排在美國紐約舉行，當地時間為上午9時，換算台灣時間為10月13日（週二）晚間9時。不過與過去iPhone大型發表會不同。蘋果使用的是「Apple Experience」媒體體驗活動形式，而非傳統Keynote發表會，而且目前尚未列入蘋果官方Apple Events頁面。