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▲劉學義（左）對角色很有想法。（圖／翻攝自微博）

陸劇《蘭香如故》即將完結篇，討論度也隨之升高，劇中侯爺（賀鵬 飾）被海盜殺死，林錦岐（劉學義 飾）氣著要去替他報仇，衝出家門，許蘭香（譚松韻 飾）追出去一把將他抱住。這段劇情是劉學義的殺青戲，花絮也在微博公開，只見兩人排戲時非常嚴肅，譚松韻在追劉學義時還差點追不上，大喊說，「他要停下來才行！」把眾人逗樂。劉學義為了要替賀鵬報仇，穿上軍服氣沖沖地就跑出家門，譚松韻見狀緊張地上前想將他攔住，而當時正下著大雨，這場戲也是劉學義的殺青戲，兩人都排練得很認真，只是劉學義跑太快，譚松韻追得氣喘吁吁，笑喊，「不能他一直衝！他是聽見我的聲音他緩下來，我才能過來，不是我攔住他的。」劉學義也加入討論，他認為譚松韻應該要先抱住他之後，他才說，「承澤救過我的命！」只是一個單純的情感的宣洩，譚松韻的反應不能讓觀眾感受到事情不對勁。而真正開拍之後，兩人也傾盡所有力量演好這場戲，最後還被雨淋到眼睛都張不開。不少觀眾看了都誇獎，「花絮比正片還精彩」、「這段花絮看了太有感觸了」、「劉學義太厲害了」、「每次看花絮都覺得劉學義好會演」、「劉學義對角色很有想法」。