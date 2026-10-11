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▲劉美含公開「呂蕺兒」寫給許蘭香的七封信。（圖／翻攝自微博@劉美含）

劉美含在《蘭香如故》中飾演呂蕺兒，和許蘭香（譚松韻 飾）一起在林府當丫鬟，被趙星棠（李夢 飾）仗打時，許蘭香提醒她主子打死奴婢會被監禁，這才撿回一命，後來被發賣到妓院，在蘭香受困時幫助她逃跑，蘭香替她贖身，後到泉州經商。雖呂蕺兒戲份不多，但劉美含在微博公開寫給蘭香的7封信，後來她到泉州開了妝坊，取名「蘭蕺妝坊」，生意做得有聲有色。劉美含在微博公開7封信，是呂蕺兒到泉州之後寫給蘭香的，其中提到她認真學寫字，看到了不同的世界和風景，還寫了一首詩送給蘭香，「成為良民真好，走在街上，我看到什麼都是新的，看什麼都是歡喜的。」後來，她們也租了一間店舖，正式成為泉州女戶，學著當地女性簪花，傳說今生簪花，來世漂亮，但呂蕺兒說，「可我覺得我的今生就要活得漂亮。蘭香，我的簪花好看嗎？」再後來，呂蕺兒一行人用蘭香給她的盤纏，開了間「蘭蕺妝坊」，替小姐們打扮，生意紅紅火火，呂蕺兒也不忘，「說好這些銀錢是借我們的，再有一陣，能賺回來還給你們了。」