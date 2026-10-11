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📍分區冠軍賽對戰組合

聯盟 對戰組合 種子排名與例行賽戰績 晉級分區系列賽（LDS）結果 國家聯盟 洛杉磯道奇VS密爾瓦基釀酒人 道奇：國聯第2種子 (100勝62敗)

釀酒人：國聯第1種子 (103勝59敗) 道奇3：1淘汰亞特蘭大勇士

釀酒人3：1淘汰聖地牙哥教士 美國聯盟 坦帕灣光芒VS克里夫蘭守護者 光芒：美聯第1種子 (98勝64敗)

守護者：美聯第2種子 光芒3：0橫掃紐約洋基

守護者3：2淘汰白襪

📍10月12日季後賽賽程

對戰組合 比賽時間 先發投手 洛杉磯道奇（客場）VS密爾瓦基釀酒人（主場） 10月12日（週一）08:00AM 道奇：T. Skubal（左投）

釀酒人：J. Misiorowski（右投）

美國職棒大聯盟（MLB）美國聯盟分區賽今（11）日上演最終生死第5戰，克里夫蘭守護者隊回到主場迎戰芝加哥白襪隊。白襪隊日本好手村上宗隆此役擔綱第4棒，但單場苦吞4K。終場守護者靠著主砲拉米瑞茲（José Ramírez）擊出一記驚人的超低2分砲，以2：0成功淘汰白襪挺進美聯冠軍賽，將與坦帕灣光芒隊爭奪世界大賽門票。先前在0勝2敗絕境中連追2勝扳平系列賽的守護者隊，今日推出在第4戰關門的王牌右投威廉斯（Gavin Williams）掛帥先發。威廉斯開局便火力全開，最終主投5.2局，猛飆12K、只被敲出1支安打，沒有失分，甚至整個守護者投手群對白襪打線標出破紀錄的21K。前3局遭白襪先發投手伯克（Brock Burke）完美九上九下的守護者打線，在4局下輪到第二輪打擊時展開反撲。開路先鋒關（Steven Kwan）率先敲安上壘，隨後第2棒主砲拉米瑞茲鎖定一顆極度低角的外角球，猛力一棒拉出右外野大牆，連兩場比賽敲出關鍵兩分砲，為守護者奠定勝基。根據美媒《ESPN Insights》數據統計，拉米瑞茲開轟擊中的這顆球，距離地面僅有27公分。6月曾接受左手腕手術的拉米瑞茲，在關鍵 0月季後賽展現出超強勝負欲與怪力，成為守護者逆襲的最大功臣。落後的白襪隊在6局上迎來全場最佳反攻機會，靠著連續攻勢在2人出局後攻佔滿壘。面對一支安打就有機會逆轉戰局的絕對危機，守護者果斷換下主投威廉斯，壓上左投沙布洛斯基（Erik Sabrowski）登板救火。面對左投，擔綱第4棒的村上宗隆在球數2好2壞的情況下，面對一顆揮向紅心偏低的快速球揮空，遭到三振，錯失一棒拯救球隊的機會後，村上宗隆當下只能仰天長嘆，難掩落寞與懊悔。最終村上宗隆也苦吞4K，無緣拯救球隊。