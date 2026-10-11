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▲東豐自行車綠廊周邊豐富的鐵道文化(圖／觀旅局提供2026.10.11)

秋天騎車最舒服！邁入第10屆的「2026台中自行車嘉年華」於10月17日開騎，吸引1,700人熱血報名。今年活動不僅能一次騎遍東豐綠廊與后豐鐵馬道兩大經典路線，終點后里馬場更準備了美食市集與魔術雜技表演；下單APP完成完騎認證，還有機會抽中香港來回機票，成為今年秋天台中山城最吸睛的旅遊盛事。台中市觀旅局長陳美秀表示，適逢嘉年華10週年，今年規劃從東勢出發一路至后里的山城單車路線，天候舒適宜人，非常適合親子同遊、好友相約或單車愛好者前來同樂。觀旅局說，本次騎乘全程約17公里，自東勢區獨角仙生態公園出發，途經石岡旅客服務中心、零蛋月台、花梁鋼橋及九號隧道等經典景點，最後抵達后里馬場。遊客可穿梭舊鐵道遺跡與幽靜隧道，盡覽山城田園風光，適合各年齡層輕鬆探索。抵達終點后里馬場後，觀旅局與參山國家風景區管理處共同合作舉辦歡慶活動。現場集結冰品、甜點、手搖茶飲、農特產品與在地風味小吃，並邀請魔術、雜技及吉他彈唱等精彩演出，讓參與民眾一次滿足運動與休閒娛樂。觀旅局指出，台中目前擁有108條、總長達1,190.66公里的自行車道路網，是全台最具代表性的單車旅遊城市之一。自105年創辦自行車嘉年華以來，持續透過單車推廣低碳旅遊與永續觀光。此外，今年觀旅局首度推出「台中自行車道完騎數位認證」，串聯東豐、后豐、潭雅神等7條特色路線。即日起至10月31日止，民眾只要下載「大玩台中」APP，完成指定路線騎乘與數位認證，除可獲得專屬完騎徽章外，還有機會抽中香港來回機票及多項精美好禮，歡迎民眾把握秋季出遊好時光。