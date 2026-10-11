芝加哥白襪在美國聯盟分區系列賽（ALDS）第5戰徹底熄火，全場打線遭到克里夫蘭守護者投手群輪番壓制，單場狂吞21次三振，根據知名大聯盟記者帕桑（Jeff Passan）報導，這締造了美國職棒大聯盟自1876年國家聯盟成立至今150年歷史中，季後賽9局制單場最多被三振的難堪紀錄。終場白襪以0：2遭到完封，在系列賽先拿2勝的絕對優勢下苦吞3連敗，慘遭淘汰出局，無緣繼2005年後睽違21年重返美聯冠軍戰。
村上宗隆4打席全吞K 白襪末3戰狂吞52次三振
白襪日籍重砲村上宗隆此役擔任先發第4棒一壘手，卻徹底迷失在守護者投手陣中，單場4個打席全部以三振收場，成為打線斷層。在第6局得點圈有人的反攻契機時，村上揮空吞下單場第3K，當下不禁仰天長嘆流露悔恨。
白襪打線不僅單場吞下歷史新高的21K，在系列賽最後3場比賽合計更吞下高達52次三振。這支過去連續3年吞下百敗、今年卻奇蹟闖入季後賽並在外卡戰橫掃休士頓太空人的驚奇球隊，最終在打線全面當機下結束本季驚奇之旅。
威廉斯狂飆12K創隊史 守護者投手群寫多項三振紀錄
守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）是締造三振紀錄的頭號功臣。他在第4戰第9局才緊急登板後援，僅休息1天便扛下生死第5戰先發重任，主投5.2局僅被敲出1支安打無失分，狂飆12次三振，直接刷新守護者隊史季後賽單場最多三振紀錄。
此外，威廉斯在本次分區系列賽累積送出24次三振，在季後賽5戰3勝制系列賽中高居史上第2多，僅次於2019年柯爾（Gerrit Cole）的25次。在威廉斯帶領下，守護者投手群在此系列賽打完第7局時就已累積70次三振，締造5戰3勝制季後賽史上團隊最多三振紀錄，比過去任何球隊都還要多出至少6次。
拉米瑞茲致勝兩分砲 守護者締造逆轉晉級壯舉
比賽的勝負分水嶺出現在第4局，守護者主砲拉米瑞茲（José Ramírez）面對一顆離地僅約27公分的超低壞球，強行將球掃出右外野大牆，形成一發致勝兩分砲。這發全壘打讓拉米瑞茲成為克里夫蘭隊史首位在面臨淘汰邊緣的連續2場比賽中皆開轟的球員，也是繼2018年林多（Francisco Lindor）後，首位在季後賽連續開轟的隊史球員。
守護者在輸掉前2場主場比賽後連勝3場，不僅是自2017年紐約洋基後睽違9年再度有球隊於分區系列賽0勝2敗後上演3連勝逆轉，更是大聯盟史上第4支、自2015年多倫多藍鳥以來首支在主場二連敗後逆轉拿下系列賽的球隊。守護者成功挺進美聯冠軍戰，將於12日前往客場迎戰坦帕灣光芒。
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白襪日籍重砲村上宗隆此役擔任先發第4棒一壘手，卻徹底迷失在守護者投手陣中，單場4個打席全部以三振收場，成為打線斷層。在第6局得點圈有人的反攻契機時，村上揮空吞下單場第3K，當下不禁仰天長嘆流露悔恨。
白襪打線不僅單場吞下歷史新高的21K，在系列賽最後3場比賽合計更吞下高達52次三振。這支過去連續3年吞下百敗、今年卻奇蹟闖入季後賽並在外卡戰橫掃休士頓太空人的驚奇球隊，最終在打線全面當機下結束本季驚奇之旅。
守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）是締造三振紀錄的頭號功臣。他在第4戰第9局才緊急登板後援，僅休息1天便扛下生死第5戰先發重任，主投5.2局僅被敲出1支安打無失分，狂飆12次三振，直接刷新守護者隊史季後賽單場最多三振紀錄。
此外，威廉斯在本次分區系列賽累積送出24次三振，在季後賽5戰3勝制系列賽中高居史上第2多，僅次於2019年柯爾（Gerrit Cole）的25次。在威廉斯帶領下，守護者投手群在此系列賽打完第7局時就已累積70次三振，締造5戰3勝制季後賽史上團隊最多三振紀錄，比過去任何球隊都還要多出至少6次。
比賽的勝負分水嶺出現在第4局，守護者主砲拉米瑞茲（José Ramírez）面對一顆離地僅約27公分的超低壞球，強行將球掃出右外野大牆，形成一發致勝兩分砲。這發全壘打讓拉米瑞茲成為克里夫蘭隊史首位在面臨淘汰邊緣的連續2場比賽中皆開轟的球員，也是繼2018年林多（Francisco Lindor）後，首位在季後賽連續開轟的隊史球員。
守護者在輸掉前2場主場比賽後連勝3場，不僅是自2017年紐約洋基後睽違9年再度有球隊於分區系列賽0勝2敗後上演3連勝逆轉，更是大聯盟史上第4支、自2015年多倫多藍鳥以來首支在主場二連敗後逆轉拿下系列賽的球隊。守護者成功挺進美聯冠軍戰，將於12日前往客場迎戰坦帕灣光芒。