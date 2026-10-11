明星強打蒙西（Max Muncy）季後賽生涯已經累積19轟，若明戰G1開轟，就可以追平紐約洋基傳奇游擊手基特（Derek Jeter），登上歷史第6

如果真的有鬼魂，就請祂進來吧，只要別吵到我睡覺就好。

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蒙西挑戰季後賽最多轟紀錄！再一發就追平基特

入住「鬧鬼飯店」不在意 蒙西：別吵我睡覺就好

我不是很在意，如果真的有鬼魂，就請祂進來吧。

如果電視突然自己打開，我知道那一定是友善的鬼魂吧！

只要不要打擾到我睡覺就好，我很歡迎祂們。

揭開史庫柏私下一面 登板日當天心態很自然

洛杉磯道奇明日國聯冠軍賽交手密爾瓦基釀酒人，，對於全隊又入住知名的「鬧鬼飯店」普菲斯特飯店（The Pfister Hotel），蒙西對此並不在意，還跟鬼魂喊話，「蒙西今年季後賽出賽4場、12打數中就扛出3轟，生涯累積19轟已經並列歷史第7名，只要明戰交手釀酒人也打出全壘打，就能追平基特，成為史上第6名。MLB季後賽歷史扛出最多轟名將則是曼尼（Manny Ramírez）29轟。儘管神紀錄近在眼前，但蒙西仍平常心面對，就連全隊再度入住「鬧鬼飯店」普菲斯特飯店，蒙西也坦言不在意，「普菲斯特飯店為密爾瓦基當地最頂級五星級飯店，但過往曾傳出半夜會有不明聲響，電視甚至會自己打開，貝茲（Mookie Betts）就曾拒絕入住，選擇在隔壁Airbnb租屋。」蒙西笑說，「蒙西也談到明戰先發投手史庫柏（Tarik Skubal），他透露史庫柏先發當日的意外一面，「他雖然在投手丘上充滿鬥志、情緒激昂，但登板日當天習慣、性格卻跟平常一樣。我從沒見過哪個先發投手能在登板日當天，心態這麼自然面對。」蒙西提到，史庫柏披上道奇戰袍初登板時，甚至跑來主動聊天，完全沒有當天要先發的感覺，「雖然野手們對於先發投手的各種賽前準備工作，都很習慣了，但像他這樣，在登板日能夠如此放鬆的人，實在非常罕見。」