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▲安徽「雲端天梯」爆紅！懸空620階、落差365公尺（圖／截自官網抖音）

▲安徽「雲端天梯」爆紅！懸空620階、落差365公尺（圖／截自官網抖音）

▲安徽「雲端天梯」爆紅！懸空620階、落差365公尺（圖／截自官網抖音）

中國大陸安徽省嶽西縣明堂山景區的高空景點「雲端天梯」，近日因驚險畫面在網路上瘋傳。景區特別強調，想挑戰這座天梯的遊客，無法事先在網路上購票，必須親自到現場，確認環境、評估自己敢不敢上去之後，才能付費入場。據陸媒報導，這座天梯今年6月正式開放，橫跨兩座山頭，全長250公尺、共有620級階梯，位於海拔約1400公尺處，景區主打「365公尺垂直落差」的賣點。遊客踩著懸空的階梯往前走，腳下就是層層山巒與深谷，網友看了也忍不住留言：「一個敢蓋，一個敢爬。」至於為什麼不開放線上購票，景區人員解釋，網路上的照片與影片，很難讓人判斷自己能否承受實際的高度，所以希望遊客先看過實景再決定，以免買了票卻臨時不敢上去，還得辦理退票。體驗費用為每人人民幣50元（約新台幣200多元）。目前到場挑戰的多是40歲以下的年輕人，其中又以愛冒險的大學生居多。安全方面，景區訂有多項限制。身高未滿140公分的未成年人，以及患有心臟病、高血壓等疾病的民眾，都不得登梯；景區也不建議有懼高症或行動不便的遊客嘗試。現場會管制同時上梯的人數，所有人都必須繫上專業安全帶，且途中扣環不能自行解開。若遇到大風或下雨等惡劣天氣，天梯也會臨時關閉。不過，這類高空網紅設施近年在中國大陸相當流行，雖然運行高度與速度都已達到特種設備的標準，但目前還沒有被納入國家特種設備目錄。業界缺乏統一的國家標準、檢測規範與營運細則，多半由各景區自行管理，外界擔憂存在監管空白與安全隱患。