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為何「01號房」容易吵？電梯、走廊成噪音來源

不只電梯旁！這幾種飯店房間也可能影響睡眠

入住前先向櫃檯確認 專家教一句話避免踩雷

出國旅遊入住飯店時，多數旅客會在意房間景觀、床鋪大小或是否附早餐，卻很少留意房號可能透露的細節。歐洲旅遊專家提醒，如果拿到101、201、301等「尾數01」的房間，最好先向櫃檯確認位置，因為這類客房在部分飯店經常位於電梯或樓梯附近，可能受到旅客進出、行李拖行等噪音干擾，影響睡眠品質。歐洲私人旅遊公司Europe Private Tours旅遊專家蘇德拉（Amir Sudra）表示，住飯店時最怕被安排到尾號「01」的房間，每次拿到尾數01的房間都會多確認一下，「這不是迷信，也不是數字本身有什麼特殊意義，而是很多飯店會把這些房間安排在電梯、樓梯間或走廊入口附近。」他表示，自己長期帶領旅客遊覽歐洲，入住過各式各樣的飯店，發現房號尾數為「01」的客房，經常出現類似的噪音問題。蘇德拉解釋，部分飯店會依照客房在樓層中的位置編排房號，尾數較小的房間可能靠近主要出入口。雖然距離電梯較近、進出方便，但對希望安靜休息的旅客而言，反而可能是一大困擾。例如，深夜返回飯店的旅客、清晨準備搭機的家庭，或一早開始工作的清潔人員，都可能在房門外製造聲響。除了交談聲與行李箱拖行聲，電梯運轉及開關門的聲音，也可能影響睡眠。他指出，這個問題在歐洲歷史悠久的飯店尤其值得注意。許多位於巴黎、羅馬、巴塞隆納及維也納的飯店，由老建築改建而成，雖然具有歷史特色與優越地理位置，但隔音效果未必符合現代標準。「即使住進漂亮的精品飯店，如果房間剛好位於所有人都會經過的地方，仍可能整晚睡不好。」蘇德拉說。不過，他也強調，並非所有尾數01的客房都比較吵，真正需要注意的是房間位置，而非房號本身。除了尾數01的房間，蘇德拉也建議旅客留意其他容易產生噪音的位置，包括電梯、製冰機、備品室、貨梯、酒吧、餐廳、健身房及宴會廳的附近，除此之外，面向主要道路、夜生活熱鬧街區的客房、與隔壁房間設有連通門的客房也需留意。他指出，清潔用品儲藏室附近的客房，可能因工作人員清晨進出而產生噪音；位於酒吧或餐廳上方的房間，則容易受到深夜營業活動影響。此外，連通房雖然適合家庭旅客，但若只使用其中一間，連通門的隔音效果可能不如一般牆面，更容易聽見隔壁住客的聲音。對於睡眠較淺的旅客，蘇德拉建議優先選擇較高樓層、遠離電梯及公共設施的客房。若入住市區飯店，面向中庭的房間也可能比臨街客房更安靜。蘇德拉表示，想要安靜的房間，不需要直接拒絕特定房號，也不必向飯店提出強硬要求，最有效的方法是在辦理入住時，禮貌詢問是否有遠離電梯、樓梯及服務區域的客房。例如，可以向櫃檯詢問：「請問可以安排一間比較安靜、遠離電梯或樓梯的房間嗎？」他解釋，與其直接說「我不要301號房」，不如清楚表達自己擔心噪音的需求，讓飯店人員更容易協助安排。如果進入房間後才發現緊鄰電梯，也應盡早向櫃檯詢問能否換房，而不是等到深夜被吵得無法入睡才反映。雖然飯店不一定能保證換房，但越早提出需求，通常越有機會獲得調整。蘇德拉也建議，若是蜜月、紀念日旅行，或隔天一早就有長途移動、觀光行程，可以在訂房時提前註明希望安排安靜客房。他強調，沒有任何一種房號能保證絕對安靜，走廊盡頭的房間也可能靠近逃生門或員工通道。與其執著於避開特定數字，更重要的是了解房間周邊環境。「尾數01的房間不一定不好，但如果拿到這種房號，我會先確認位置。」蘇德拉表示，只要在入住時多花一點時間詢問，就有機會避免因噪音影響睡眠，讓旅程有個更舒適的開始。