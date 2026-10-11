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賽事階段 出賽場次 打擊率 全壘打 打點 三振 備註 例行賽 127 .207 35 77 196 全壘打數居全隊第一、美聯第5、大聯盟第10 季後賽 7 .185 1 5 16

芝加哥白襪在美國聯盟分區系列賽第5戰不敵克里夫蘭守護者，結束了本季的驚奇之旅。白襪陣中日籍重砲村上宗隆在此生死戰中，4個打席皆以三振收場，以無安打的表現為自己的大聯盟新人年畫下句點。不過他挑戰大聯盟的首季就敲出35發全壘打，並且幫助白襪驚奇地打進季後賽，日本球評、前球星井口資仁給予相當高的評價，直言這位後輩今年表現得非常出色。回顧村上宗隆挑戰大聯盟的首個賽季，他在例行賽總計出賽127場，繳出打擊率2成07、35發全壘打、77分打點以及196次三振的成績。其中，他的35轟不僅高居白襪全隊第一，更排在美國聯盟第5名、全大聯盟第10名。進入季後賽後，村上宗隆出賽7場，留下打擊率1成85、1發全壘打、5分打點與16次三振的紀錄。儘管球季最後一戰以苦吞4K收場，但村上宗隆作為球隊的絕對核心，成功帶領白襪從連續3年吞下超過百敗的超級弱旅，奇蹟般地蛻變並闖入季後賽，他這一年來展現出的存在感與領袖氣質已獲得廣泛認可。擔任NHK轉播球評的日本武士隊總教練，同時也是2005年白襪奪得世界大賽冠軍班底的退役名將井口資仁，對於村上宗隆的大聯盟首季給予了極高的評價：「真的是非常棒的表現。」井口資仁在賽後講評時表示：「作為挑戰大聯盟第一年的新人，雖然季中遭遇了傷勢困擾，但能敲出35支全壘打真的非常出色。他帶領著陣中的年輕球員一起奮戰，我相信這對他來說是一次很棒的經驗。」對於白襪隊今年的大躍進，井口資仁也感到欣慰：「球員們確實都有所成長，透過這次經驗，全隊也學習到在季後賽該如何應戰，非常期待他們明年的表現。」