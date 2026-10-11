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國慶連假今(11)日進入最後一天，預計午後陸續湧現返程車潮，國道全日交通量預估達1.1億車公里，其中台中北向車流量更恐達平日1.3倍。台中市交通局已全面啟動交控監控與疏導措施，並特別提醒，除台74線與國道銜接處易塞車外，高鐵台中站下午4點後也將迎來接送車潮尖峰，建議民眾善用交通APP提前規劃路線。台中市交通局長葉昭甫指出，依過往連假交通資料分析，台中地區收假日易出現車流集中的路段，包含台74線快官及霧峰匝道銜接國3南下、台74線銜接國1大雅系統交流道，以及國4東向轉國1南下、西向轉國1北上路段。國1台中系統至大雅、國3南下烏日至霧峰，以及北上龍井至沙鹿等路段。台74線成功至快官、大里二至霧峰等銜接國3路段。葉昭甫說，除高速公路與快速道路外，市區百貨商圈、熱門景點及大型活動周邊道路也將受到人車潮影響。高鐵台中站周邊預估下午4時至晚間9時為接送車流尖峰，請民眾提早規劃接送時間，儘量避開尖峰時段，減少等候及周邊道路壅塞情形。交通局說明，交控中心將持續監控各重要道路運行情形，並與高速公路局等單位密切合作，依車流變化適時調整匝道儀控與疏導措施，提升整體通行效率。此外，交通局建議民眾出發前可下載「台中交通網APP」，該APP整合即時路況、CCTV「鏡頭君」現場影像、停車場剩餘車位，以及公車、捷運、台鐵與高鐵時刻表等13項便民功能，讓民眾從路線規劃、途中路況到抵達後尋找車位都能一機掌握；若行經國道，則可搭配高公局「1968 APP」隨時掌握最新交通資訊，彈性選擇替代道路順暢返家。