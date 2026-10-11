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📍國聯冠軍賽賽程表

📍美聯冠軍賽賽程表

📍分區冠軍賽賽制說明

📍國聯冠軍賽道奇VS釀酒人戰力分析

📍國聯冠軍賽G1先發投手數據對比

📍美聯冠軍賽光芒VS守護者戰力分析

📍MLB季後賽台灣轉播平台與管道

▲2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽正式進入國家聯盟冠軍賽與美國聯盟冠軍賽的高潮。（圖／取自MLB官方X）

📍國聯冠軍賽賽程表

場次 日期（台灣時間） 開打時間 比賽地點 備註 Game 1 10月12日（週一） 08:00 釀酒人主場（American Family Field） Game 2 10月13日（週二） 05:00 釀酒人主場（American Family Field） Game 3 10月15日（週四） 08:00 道奇主場（Dodger Stadium） Game 4 10月16日（週五） 09:00 道奇主場（Dodger Stadium） Game 5 10月17日（週六） 09:00 道奇主場（Dodger Stadium） 如有必要 Game 6 10月19日（週一） 08:00 釀酒人主場（American Family Field） 如有必要 Game 7 10月20日（週二） 08:00 釀酒人主場（American Family Field） 如有必要

📍美聯冠軍賽賽程表

場次 日期（台灣時間） 開打時間 比賽地點 備註 Game 1 10月13日（週二） 08:00 光芒主場（Tropicana Field） Game 2 10月14日（週三） 08:00 光芒主場（Tropicana Field） Game 3 10月16日（週五） 06:00 守護者主場（Progressive Field） Game 4 10月17日（週六） 06:00 守護者主場（Progressive Field） Game 5 10月18日（週日） 08:00 守護者主場（Progressive Field） 如有必要 Game 6 10月20日（週二） 05:00 光芒主場（Tropicana Field） 如有必要 Game 7 10月21日（週三） 08:00 光芒主場（Tropicana Field） 如有必要

📍分區冠軍賽賽制說明

⭐️

➡︎國聯：釀酒人（103勝）擁主場優勢。

➡︎美聯：光芒（98勝）擁主場優勢。

📍國聯冠軍賽道奇VS釀酒人戰力分析

▲洛杉磯道奇9月17日於客場封王國聯西區時，大谷翔平錯過了當時的慶祝儀式。終於迎來本季個人「初體驗」的香檳浴。（圖／美聯社／達志影像）

📍國聯冠軍賽G1先發投手數據對比

洛杉磯道奇：Tarik Skubal

數據分項 (Splits) 出賽 (GP) 先發 (GS) 完投 (CG) 完封 (SHO) 投球局數 (IP) 被安打 (H) 失分 (R) 自責分 (ER) 被全壘打 (HR) 保送 (BB) 三振 (K) 近 7 天 1 1 0 0 7.0 3 0 0 0 0 10 對戰釀酒人 2 2 0 0 12.0 14 6 5 0 2 12 客場表現 12 12 0 0 74.1 51 17 14 5 8 87

▲史庫柏（Tarik Skubal）將在國聯冠軍賽G1掛帥先發。（圖／翻攝自@MLB X）

密爾瓦基釀酒人：Jacob Misiorowski

數據分項 (Splits) 出賽 (GP) 先發 (GS) 完投 (CG) 完封 (SHO) 投球局數 (IP) 被安打 (H) 失分 (R) 自責分 (ER) 被全壘打 (HR) 保送 (BB) 三振 (K) 近7天 1 1 0 0 5.1 2 0 0 0 2 5 對戰道奇 1 1 0 0 6.0 5 1 1 0 1 6 主場表現 16 16 1 1 95.0 52 21 16 10 21 145

▲釀酒人火球怪物米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）將在國聯冠軍賽G1登板。（圖／翻攝自MLB官方X）

📍美聯冠軍賽光芒VS守護者戰力分析

▲守護者以系列賽讓2追3之姿淘汰白襪，奇蹟闖進美聯冠軍賽。（圖／取自MLB官方X）

📍MLB季後賽台灣轉播平台與管道

隨著分區系列賽告一段落，2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽正式進入國家聯盟冠軍賽與美國聯盟冠軍賽的高潮。本季國聯呈現戰績霸主密爾瓦基釀酒人與衛冕軍洛杉磯道奇的豪華對決，美聯則由第一種子坦帕灣光芒迎戰驚險晉級的克里夫蘭守護者。本文為您整理最新的分區冠軍戰完整懶人包。：先取得4勝者挺進世界大賽。：例行賽戰績較佳者擁有第 1、2、6、7 戰主場。隨著洛杉磯道奇與密爾瓦基釀酒人雙雙在分區系列賽（NLDS）橫掃對手，兩隊獲得了整整三天的休兵期，以充分調整先發輪值迎接即將於週一開打的國家聯盟冠軍賽（NLCS）。儘管釀酒人本季繳出全大聯盟最佳戰績且握有主場優勢，甚至在例行賽對戰取得4勝3敗優勢（包含8月在洛杉磯客場拿下3勝），但博弈公司DraftKings最新開出的系列賽盤口中，邁向三連霸的宇宙道奇仍以-160（勝率約 61.54%） 被大幅看好能連三季闖進世界大賽。專家預測則是呈現高度分歧。尼頓蓋爾（Bob Nightengale）看好釀酒人在大戰7場後扳倒衛冕軍，拉克斯（Gabe Lacques）預測釀酒人6場過關；約姆托夫（Jesse Yomtov）則力挺眾星雲集的道奇隊能在5場內迅速淘汰對手。擁有主場優勢的光芒隊，在分區賽以直落三橫掃豪門洋基展現出極強的統治力，隊史正全力衝擊第3張世界大賽門票（此前為2008年與2020年）。而隊史未曾奪冠的光芒隊，本次面對團隊總薪資全大聯盟墊底、卻一路上演逆襲的克里夫蘭守護者隊，勢必有一番苦戰。針對本系列賽，美媒專家多數看好戰力較為均衡且休整備戰充裕的光芒隊，名記尼頓蓋爾（Bob Nightengale）與拉克斯（Gabe Lacques）皆預測光芒將在5場內晉級，約姆托夫（Jesse Yomtov）則認為光芒會在6場內過關。：提供MLB季後賽場場直播。：中華電信 Hami Video 運動館同步轉播愛爾達的完整季後賽內容。：有線電視天天轉播部分熱門賽事與中文講評。：無線電視台免費轉播部分週末或重點賽事。：大聯盟官方 OTT 平台，提供全聯盟全場次直播（美語原音），依官方地區版權規定提供。