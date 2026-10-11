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英國南約克郡的約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）10日發生憾事，一名男子進入園內的老虎圍欄後，遭老虎攻擊身受重傷，最終不幸身亡。園方事後宣布，園區10日與11日兩天暫停開放。據CNN報導，園方在聲明中表示，園內一處老虎圍欄發生「嚴重事件」，園區的緊急應變程序已「立即啟動」。事發後，園內遊客均已疏散離場。警方指出，他們在10日下午1點35分左右接獲報案，指有男子進入該園的老虎圍欄。救援人員趕抵現場後，醫護人員雖全力搶救，但男子仍當場宣告不治。警方已通知死者家屬，並有專業人員協助家屬處理後續事宜。至於老虎的狀況，警方表示，在這起事件中，老虎並未受傷，事後仍待在圍欄內，園區也強調，公眾安全並未受到威脅。此外，警方也提醒，網路上正流傳一段記錄男子遭老虎攻擊過程、內容「令人不安」的影片，呼籲民眾不要轉傳，以免對死者家屬造成二度傷害。