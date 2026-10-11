我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國星巴克「去冰剩半杯」！她嘆：在台灣被慣壞了

日本星巴克去冰補奶有訣竅！焦糖、巧克力醬也能免費加

而《NOWNEWS今日新聞》記者查詢

日本星巴克

，官網載明客製化飲品訂單，將牛奶更換成低脂或脫脂奶都不用錢；最棒的是，加入焦糖醬、巧克力醬都是免費的。

▲日本星巴克可以免費加巧克力醬或焦糖醬。（圖／翻攝自日本星巴克starbucks.co.jp）

台灣星巴克客製化服務不再免費！10/12起補奶、補飲料加15元

官方回應表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合。同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。」

星巴克客製化服務價格！