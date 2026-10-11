台灣星巴克客製化服務調整，10月12日起去冰、少冰補奶或補飲料要收費15元；85度C、路易莎咖啡、CAMA CAFE也都表態加牛奶的確要加錢。網友分享韓國星巴克點去冰不會補奶，直呼「在台灣被慣壞了」，釣出內行人透露，政策規定不會補滿、冷飲最多補牛奶100ml。《NOWNEWS今日新聞》查詢日本星巴克，去冰同時主動告知「多牛奶」部分飲料有機會獲得免費補滿服務，而且加焦糖醬、巧克力醬都不用錢。
韓國星巴克「去冰剩半杯」！她嘆：在台灣被慣壞了
過去到星巴克點那堤等飲品，要求少冰或去冰需收費加價15元，引起網友熱烈討論。
不過Threads上就有網友分享，「韓國星巴克去冰竟然不會補奶！」透露拿到飲料整個大心碎，直呼「真的在台灣被慣壞了😭」。但也釣出內行人透露，韓國星巴克可以補牛奶但「不會補滿」，政策規定冷飲最多補牛奶100ml；還加碼分享，冰塊的話就可以補超滿，補到吸管還會碰不到飲料都不用錢。
留言區多位星巴克粉絲分享購買經驗，「LA的好像也都會補滿耶，各地迪士尼、Las Vegas、市區outlet，喝了好多杯抹茶拿鐵去冰都有補滿」、「香港少冰也會跟你說飲料會變少」、「義大利去冰也不會補」、「泰國也不補滿的」，讓大家驚呼原來「星巴克在不同國家其實沒有完全統一標準」。
日本星巴克去冰補奶有訣竅！焦糖、巧克力醬也能免費加
在日本星巴克點去冰時，一般只會單純去掉冰塊，有時貼心的店員會主動提醒杯量會看起來變少；有鐵粉分享，提出去冰需求時、可以主動詢問店員，是否能幫忙加牛奶？部分飲品有機會獲得免費補滿服務。
而《NOWNEWS今日新聞》記者查詢日本星巴克，官網載明客製化飲品訂單，將牛奶更換成低脂或脫脂奶都不用錢；最棒的是，加入焦糖醬、巧克力醬都是免費的。
日本網友還推薦隱藏菜單，「濃黑摩卡星冰樂」可追加焦糖醬、巧克力醬，雙重加料喝起來更奢華！奶茶控則建議加價含稅55日圓（約新台幣11元）更換「Breve Milk」升級濃厚奶香。
不過增加濃縮咖啡份量則要加55日圓（含稅），不同風味糖漿也是55日圓（含稅）、香草豆味糖漿含稅80日圓（約新台幣11元），增加鮮奶油、奶泡也是加55日圓（含稅）。
台灣星巴克客製化服務不再免費！10/12起補奶、補飲料加15元
過去到星巴克點那堤等飲品，要求少冰或去冰需收費加價15元，引起網友熱烈討論。《NOWNEWS今日新聞》記者求證台灣星巴克，官方回應表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合。同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。」
星巴克客製化服務價格！
選擇少冰／去冰，補奶類+15元、補飲料+15元，且部分飲品不提供冰量調整。升級特選濃縮咖啡+15元、多加一份濃縮咖啡+15元，燕麥奶+20元、杏仁堅果奶+20元；而風味糖漿包括：蔗糖、榛果、鹹焦糖、香草、焦糖、摩卡醬皆為+15元。
其他像是抹茶液、可可碎片、摩卡風味淋醬、蜂蜜紅柚醬、季節性物料、鮮奶油、福吉茶粉、焦糖風味淋醬、星冰樂咖啡液也都是+15元；而近期才全新推出的「高蛋白雲朵」則要+60元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
過去到星巴克點那堤等飲品，要求少冰或去冰需收費加價15元，引起網友熱烈討論。
不過Threads上就有網友分享，「韓國星巴克去冰竟然不會補奶！」透露拿到飲料整個大心碎，直呼「真的在台灣被慣壞了😭」。但也釣出內行人透露，韓國星巴克可以補牛奶但「不會補滿」，政策規定冷飲最多補牛奶100ml；還加碼分享，冰塊的話就可以補超滿，補到吸管還會碰不到飲料都不用錢。
留言區多位星巴克粉絲分享購買經驗，「LA的好像也都會補滿耶，各地迪士尼、Las Vegas、市區outlet，喝了好多杯抹茶拿鐵去冰都有補滿」、「香港少冰也會跟你說飲料會變少」、「義大利去冰也不會補」、「泰國也不補滿的」，讓大家驚呼原來「星巴克在不同國家其實沒有完全統一標準」。
日本星巴克去冰補奶有訣竅！焦糖、巧克力醬也能免費加
在日本星巴克點去冰時，一般只會單純去掉冰塊，有時貼心的店員會主動提醒杯量會看起來變少；有鐵粉分享，提出去冰需求時、可以主動詢問店員，是否能幫忙加牛奶？部分飲品有機會獲得免費補滿服務。
而《NOWNEWS今日新聞》記者查詢日本星巴克，官網載明客製化飲品訂單，將牛奶更換成低脂或脫脂奶都不用錢；最棒的是，加入焦糖醬、巧克力醬都是免費的。
日本網友還推薦隱藏菜單，「濃黑摩卡星冰樂」可追加焦糖醬、巧克力醬，雙重加料喝起來更奢華！奶茶控則建議加價含稅55日圓（約新台幣11元）更換「Breve Milk」升級濃厚奶香。
不過增加濃縮咖啡份量則要加55日圓（含稅），不同風味糖漿也是55日圓（含稅）、香草豆味糖漿含稅80日圓（約新台幣11元），增加鮮奶油、奶泡也是加55日圓（含稅）。
過去到星巴克點那堤等飲品，要求少冰或去冰需收費加價15元，引起網友熱烈討論。《NOWNEWS今日新聞》記者求證台灣星巴克，官方回應表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合。同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。」
星巴克客製化服務價格！
選擇少冰／去冰，補奶類+15元、補飲料+15元，且部分飲品不提供冰量調整。升級特選濃縮咖啡+15元、多加一份濃縮咖啡+15元，燕麥奶+20元、杏仁堅果奶+20元；而風味糖漿包括：蔗糖、榛果、鹹焦糖、香草、焦糖、摩卡醬皆為+15元。
其他像是抹茶液、可可碎片、摩卡風味淋醬、蜂蜜紅柚醬、季節性物料、鮮奶油、福吉茶粉、焦糖風味淋醬、星冰樂咖啡液也都是+15元；而近期才全新推出的「高蛋白雲朵」則要+60元。