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▲泡水「廢鐵」竟賣814萬日圓！本田NSX淹到車門 93輪競標被搶翻（圖／截自產業新聞）

日本雅虎拍賣日前出現一樁令人跌破眼鏡的交易：一輛遭洪水泡過、連賣家都直接形容成「廢鐵」的1991年本田（Honda）NSX，最後以近4.4萬歐元（約814萬日圓，約新台幣160多萬元）的高價成交，引發車迷熱議。據外媒Carscoops報導，這輛紅色NSX在2026年7月遭遇洪水侵襲，從照片來看，水位一度淹到車門。賣家在拍賣頁面上毫不避諱地將它稱為「廢鐵」，起標價僅100萬日圓（約5,510歐元），不料仍吸引大批買家出手，競價一路拉高，歷經93輪出價才落槌。這輛NSX的狀況可說相當「複雜」。除了泡水之外，車輛里程數已跑到約23.7萬公里，搭載的是在這款車上較少見的4速自排變速箱，引擎則是常見的3.0升V6。事實上，泡過水的車要修復並不容易。水不只會影響內裝與機械零件，連線束、控制單元與連接器等電子零件也可能受損，加上腐蝕造成的長期隱憂，修復過程恐怕既耗時又燒錢。那麼，買家為何願意花這麼多錢？關鍵在於第一代NSX本身的價值。這款車多年來一直是熱門的經典車款，即使只是拿來當零件車，它的鋁製車身與許多專屬零件，仍然相當搶手。不過，就算只是拆零件用，這個價格依然高得驚人，因此外界也猜測，新車主或許真的打算讓這輛泡水NSX重新上路。至於買家的實際用途，目前並未公開。無論如何，這項計畫最後的花費，恐怕不會是小數目。