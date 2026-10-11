真的很慶幸自己有來到美國，能夠在大聯盟打棒球，我認為這只是我的起點。

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村上宗隆化身日製電風扇 白襪球季結束

我們是抱著想贏球的心情在打球，希望明年，能夠在關鍵時刻敲出安打。

村上宗隆回顧旅美首年：很慶幸來大聯盟打球

這只是我的起點，從現在開始，我希望能在自己的棒球生涯中持續精進，不斷提升實力。

芝加哥白襪美聯分區系列賽G5團隊苦吞21次三振，最終遭到克里夫蘭守護者淘汰，當家四棒「村神」村上宗隆單場被三振4次，成為日製電風扇，賽後他坦言很不甘心之外，也總結今年大聯盟菜鳥年球季，感性道出心聲，「村上宗隆此役4打數全數吞K，其中包含6局上2出局滿壘，白襪2分落後下，遭到守護者後援左投薩布羅斯基（Erik Sabrowski）三振，球隊攻勢戛然而止。白襪從過去2季百敗超級大爛隊，搖身一變成為季後賽球隊，外卡賽還打贏太空人闖進分區系列賽，並取得2勝優勢，可惜最終仍鎩羽而歸。村上宗隆賽後坦言隊今年球季的結束很不甘心，「村上宗隆旅美首年球季畫下句點，他今年例行賽敲出35轟、77分打點成績，OPS+高達130，將長打完整兌現，但來到季後賽戰場，他7場合計27打數只有5安打，1轟，打擊率低至1成85，還苦吞16次三振。「很慶幸自己來到美國，能夠在大聯盟打棒球。」回顧今年菜鳥年球季，村上宗隆感性道出心聲，「