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少年爬樹仍遭熊拖下 手機起火意外救命

頭部、臉部多處重創 醫師緊急手術3小時

俄出動獵人追捕攻擊熊 惡劣天候阻礙搜索

俄羅斯一名15歲少年日前進入森林時，突然遭到熊攻擊，即使爬上樹仍被拖回地面，慘遭撕咬、抓傷。沒想到，熊在攻擊少年臀部時，疑似咬壞放在褲子後口袋的手機，導致電池突然爆炸起火，意外將熊嚇跑。少年雖然逃過一劫，仍受到嚴重咬傷及燒燙傷，送醫後接受長達3小時的手術治療。根據英國《太陽報》報導，這起事件發生在俄羅斯索爾頓村（Solton）約19公里外的森林。事發當時，15歲少年與一名24歲男子一同進入林區，據了解，兩人原本是要查看家中飼養的蜜蜂，卻意外遭遇熊襲擊。俄羅斯當局表示，少年發現熊後試圖爬上樹躲避，但仍被熊拉回地面，頭部及身體多處遭到撕咬與抓傷。當時與少年同行的24歲男子回憶：「我聽見他尖叫，轉頭一看，就發現熊已經把他從樹上拖下來，所以我立刻放開狗隻。」在千鈞一髮之際，熊在撕咬少年臀部時，疑似咬中放在褲子後口袋的手機，導致電池突然爆炸並起火，熊受到驚嚇後隨即逃離現場。當局證實，熊在攻擊過程中損壞少年的手機，導致手機起火，不僅造成少年燒燙傷，也意外將熊嚇退。與少年同行的男子則未受傷。少年獲救後，由救護人員緊急送往醫院治療。醫師檢查發現，他的頭部、胸部及腹部均受到嚴重傷害，另有多處熊咬傷、抓傷及手機起火造成的燒燙傷。比斯克中央市立醫院（Biysk Central City Hospital）院長科維亞津（Sergei Kovyazin）表示，少年送醫時，頭部、頭皮、臉部骨骼及頸部都有多處傷勢，其中頭頸部傷勢最為棘手。醫療團隊隨即為少年進行長達3小時的手術，處理嚴重創傷。報導指出，少年最終在這場猛烈攻擊中生還。事件發生後，俄羅斯當局派出3支快速反應小組前往事發地區，試圖追蹤並撲殺攻擊少年的熊，另有至少12名獵人加入搜索行動。不過，當地天候惡劣，影響追捕進度，相關單位表示，搜索行動將持續進行。報導指出，俄羅斯今年熊攻擊人類的事件頻傳，造成數十人死亡、數百人受傷。不過，相關傷亡統計尚未獲得獨立核實。