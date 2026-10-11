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隨著美國職棒大聯盟（MLB）分區冠軍賽最後一張門票由克里夫蘭守護者收下，2026年大聯盟最終4強正式集結，美聯由坦帕灣光芒隊對決克里夫蘭守護者隊，國聯則由密爾沃基釀酒人隊強碰洛杉磯道奇隊，共同爭奪2張世界大賽門票。然而在4強當中，除了宇宙道奇砸了3億3800萬美元打造邪惡軍團，其他3隊都屬於「小蝦米」，其中守護者全隊總薪資更是全大聯盟墊底。根據美媒《USA TODAY》引用的最新團隊總薪資數據，今年挺進4強的球隊中，只有洛杉磯道奇隊屬於傳統意義上的「揮金如土」。道奇隊團隊總薪水高達3億3800萬美元（約新台幣108億元），在全大聯盟30支球隊中高居第2，僅次於紐約大都會隊的3億4680萬美元。陣中擁有大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）以及塔克（Kyle Tucker）等多位頂級巨星，是4強中唯一的邪惡軍團。砸大錢並非闖進4強的唯一通關密碼。其餘3支成功殺進聯盟冠軍賽的球隊，無一不是靠著高效率經營的小資本球隊。密爾瓦基釀酒人隊團隊薪資僅1億4350萬美元，全大聯盟排名第19。坦帕灣光芒隊以9830萬美元排名第25；而最後才挺進美聯冠軍賽的守護者隊更是令人咋舌，團隊總年薪竟然只有7420萬美元，在大聯盟30支球隊中倒數第一，無疑是小市場奇蹟。反觀本賽季多支狂砸重金的傳統豪門，並未能將砸錢轉化為勝利。團隊薪資第3高的紐約洋基隊（3億460萬美元）在分區賽遭到光芒隊直落三橫掃，第4高的費城人隊（2億9170萬美元）同樣在季後賽早早出局。至於薪資第1的大都會隊、第5的多倫多藍鳥隊（2億7540萬美元）以及第11的底特律老虎隊（2億210萬美元），甚至連季後賽門票都未能拿到。