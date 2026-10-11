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對戰組合 比數 勝隊最高分 敗隊最高分 洛杉磯湖人 @ 多倫多暴龍 暴龍 114, 湖人 106 巴雷特（RJ Barrett） 20分 八村壘（Rui Hachimura） 14分 亞特蘭大老鷹 @ 印第安納溜馬 老鷹 119, 溜馬 117 強森（Jalen Johnson） 20分 西亞卡姆（Pascal Siakam） 13分 底特律活塞 @ 華盛頓巫師 巫師 114, 活塞 108 (延長賽) 萊利（Will Riley） 15分 奧科里（Ebuka Okorie） 14分 明尼蘇達灰狼 @ 邁阿密熱火 灰狼 125, 熱火 124 海蘭德（Bones Hyland） 23分 康威爾（Ryan Conwell） 22分 費城76人 @ 波士頓塞爾提克 塞爾提克 144, 76人 106 普理查（Payton Pritchard） 25分 艾奇昆（VJ Edgecombe） 19分 沙加緬度國王 @ 金州勇士 勇士 111, 國王 106 倫德伯格（Yaxel Lendeborg） 23分 阿卡夫（Darius Acuff Jr.） 25分

對戰組合 台灣時間 奧蘭多魔術 @ 克里夫蘭騎士 上午 6:30 密爾瓦基公鹿 @ 夏洛特黃蜂 上午 7:00 芝加哥公牛 @ 丹佛金塊 上午 9:00

NBA季前熱身賽持續熱戰，金州勇士與波士頓塞爾提克在今（11）日的賽事中雙雙告捷。勇士靠著第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）狂砍23分、10籃板的雙十表現，以111：106擊退沙加緬度國王。另一方面，衛冕軍塞爾提克則在主場火力全開，以144：106血洗陣容殘缺的費城76人，賞給對手熱身賽2連敗。勇士在主場迎戰國王，首節雙方打得難分難解，國王在西蒙斯（Ben Simmons）帶領下打出一波12：1的攻勢反超比分。次節兩隊持續拉鋸，半場結束勇士以61：56微幅領先。下半場勇士逐漸掌控比賽節奏，小將倫德伯格與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）內外線頻頻得手，三節打完勇士將領先擴大至8分。末節國王展開反撲，一度將分差縮小，但勇士在關鍵時刻穩住陣腳，最終以5分之差收下勝利。此役勇士新秀倫德伯格全場14投10中，高效繳出23分、10籃板、6助攻；老大哥柯瑞（Stephen Curry）僅上場14分鐘攻下8分。國王方面，第7順位新秀阿卡夫（Darius Acuff Jr.）轟下全場最高的25分外帶8助攻，迎來轉隊首秀的西蒙斯出賽9分鐘得到7分。在另一場焦點賽事中，76人作客波士頓，陣中三大主力恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與日前加盟的詹姆斯（LeBron James）皆輪休缺陣。塞爾提克則迎來休賽季重磅加盟的喬治（Paul George）首秀，這也是他離隊後首度對決前東家76人。比賽從一開始便呈現一面倒的局勢，塞爾提克在雙槍塔圖姆（Jayson Tatum）與普理查德（Payton Pritchard）的帶領下，下起猛烈的三分雨。前三節打完，塞爾提克已取得104：69的絕對領先，第四節徹底淪為垃圾時間。終場塞爾提克以38分之差輕鬆獲勝，收下季前賽2連勝。塔圖姆與普理查皆投進多記三分球，分別攻下23分與25分；喬治首秀繳出13分、5籃板與5抄截的全面數據。76人方面，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）得到全隊最高的19分。