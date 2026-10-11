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盧秀燕稱江和樹是藍白合關鍵人物 送檸檬樹有玄機

「江江好」變名字接龍 黃健豪、羅廷瑋也來玩

台灣民眾黨市議員江和樹競選總部今（11）日成立，國民黨籍台中市長盧秀燕跨黨派擔任榮譽主委，親自為他披上競選綵帶，稱讚江和樹是促成藍白合作、推動「在野大聯盟」的關鍵人物。不過活動最有戲的不是藍白合，而是盧秀燕大玩諧音哏，原本要帶頭喊出自家市長參選人江啟臣的名字，主持人卻搶答「江和樹！」讓她趕緊改喊「江江好凍蒜」，立委黃健豪、羅廷瑋也接力以自己名字接龍，現場笑聲不斷。此次九合一選舉，盧秀燕除了擔任台中市長參選人江啟臣、議長張清照的競選總部主委，也接下多位國民黨及無黨籍參選人的競總榮譽主委，江和樹則是她首度跨黨派掛名支持民眾黨候選人，盧秀燕笑稱感覺很不一樣，「這是我從政30年來，第一次跨黨派幫其他政黨的候選人披綵帶。」近來盧秀燕積極倡議「在野大聯盟」，替無黨籍及其他政黨參選人站台時，經常送上大檸檬，象徵「大聯盟」。今天她直接送來一整棵檸檬樹，不只呼應江和樹的名字，也稱讚江和樹長期扎根地方、服務選民，並以台灣俗語「自己種一欉，卡贏靠別人」形容他的長期耕耘。2024年立委選舉期間，民眾黨創黨主席柯文哲推薦國民黨候選人廖偉翔、羅廷瑋的影片，就是江和樹親自拍攝。盧秀燕指出，江和樹是促成藍白合作、推動在野大聯盟的關鍵人物，台中不僅曾是藍白合作的全國示範區，這一屆雙方的關係也更加緊密。盧秀燕繼續玩諧音哏，稱江和樹是大檸檬樹（大聯盟樹），並透露雖然有不少人試圖挑撥、破壞藍白關係，江和樹始終堅持立場、沒有動搖。她也藉機拉抬自家人，強調國民黨與民眾黨都支持江啟臣參選下屆台中市長，準備帶領現場群眾喊口號。沒想到，盧秀燕才說出「所以這次市長選舉，唯一支持…」，主持人竟搶著接「江和樹！」台下瞬間笑成一片。盧秀燕連忙緩頰「她故意測試你們有沒有認真聽啦！」隨後改以江啟臣、江和樹兩人的姓氏，帶頭喊出「江江好凍蒜」，試圖把口號拉回藍白合作的主軸。盧秀燕的諧音哏還沒結束，隨後上台致詞的立委黃健豪也接力玩起名字梗，喊出「江江豪」，並笑稱自己最喜歡看江和樹的直播，覺得內容好看又好笑。立委羅廷瑋也不落人後，跟著喊出「江江好囉」，將自己的名字融入口號。從送檸檬樹、跨黨派披綵帶，到現場口號意外被主持人「帶歪」，這場競總成立大會不只凸顯盧秀燕力推在野大聯盟的企圖，也讓藍白合在諧音哏與笑聲中成為全場焦點。