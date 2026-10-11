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▲動畫方面，官方宣布推出由岸本齊史的《火影忍者》與桐山光侍的《忍空》合作打造的全新作品《火影忍者×忍空》。（圖／YT@NARUTO / BORUTO Official Channel）

▲漫畫《NARUTO -ナルト- SHADOW RISING》將由原作者岸本齊史親自創作，預告中出現木葉忍者村歷代火影的火影岩，畫面除了六位火影的岩壁雕像外，還能看見第七代火影的岩壁雕像正在興建。（圖／YT@NARUTO / BORUTO Official Channel）

《火影忍者》睽違3年推新作！岸本齊史再度親自創作

火影岩藏重要線索？鳴人、卡卡西、佐助與櫻分鏡曝光

▲官方又陸續展示多張由岸本齊史親自繪製的漫畫分鏡草稿。（圖／YT@NARUTO / BORUTO Official Channel）

由岸本齊史創作的日本經典漫畫《火影忍者》再度推出系列新作！官方稍早於「NYCC 2026」的「NARUTO: What’s Next?」活動舞台上，宣布推出全新漫畫《NARUTO -ナルト- SHADOW RISING》，以及動畫《火影忍者×忍空》。其中，漫畫作品《NARUTO -ナルト- SHADOW RISING》將由原作者岸本齊史親自創作，更多詳細資訊預計於年底舉行的「Jump Festa 2027」公開。配合本次舞台活動，官方也搶先公開新作漫畫的標題設計。至於動畫方面，官方宣布推出由岸本齊史的《火影忍者》與桐山光侍的《忍空》合作打造的全新作品《火影忍者×忍空》。本作將由岸本齊史與桐山光侍共同擔任監修，描述《火影忍者》中年輕的第七班成員意外闖入《忍空》世界的故事，全篇預計共4集。製作陣容方面，動畫將由阿部記之執導、西尾鐵也擔任角色設計，並交由Studio Pierrot負責製作。主題曲則由FLOW演唱，片頭曲為〈GO!!!〉，片尾曲為〈ビバ★ロック〉。回顧《火影忍者》系列發展歷程，漫畫是從1999年起於《週刊少年Jump》連載，直到2014年正式完結，長達15年的故事陪伴無數火影迷成長。後續還有推出《BORUTO -火影新世代-》，岸本齊史也持續參與相關作品，但能再次看到他親自繪製《火影忍者》全新漫畫，仍讓全球火影迷期待萬分。火影系列上一個引發討論的作品，是2023年為紀念全球角色人氣投票而推出的短篇《NARUTO 外傳 ～漩渦中的旋風～》。該作由岸本齊史親自繪製，以第四代火影「波風湊」為主角，補完螺旋丸誕生背後的故事。如今時隔3年，岸本再度宣布親自創作全新作品，並正式定名為《NARUTO -ナルト- SHADOW RISING》，讓粉絲更加期待後續發展。本次預告中出現木葉忍者村歷代火影的火影岩。畫面除了六位火影的岩壁雕像外，還能看見第七代火影的岩壁雕像正在興建，成為外界推測新作故事時間點的重要線索。隨後，官方又陸續展示多張漫畫分鏡草稿，包括高舉火影斗笠的漩渦鳴人、露出燦爛笑容的旗木卡卡西、神情嚴肅的宇智波佐助，以及溫柔凝視懷中嬰兒的春野櫻。隨著多名熟悉角色接連在預告中登場，也讓外界更加好奇《NARUTO -ナルト- SHADOW RISING》的故事背景、時間設定及角色之間的發展，更多細節仍有待官方進一步公開，但光是預告畫面，就已經讓全球火影迷熱血沸騰了！