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▲KIMIKO坦言發病這10天處於很兇險的危急狀態，整個人像泡在水裡三天一樣，晚上也無法好好入睡，讓她呈現一種很憂鬱的狀態。（圖／KIMIKO臉書）

知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）過去經常在節目《康熙來了》舞蹈單元中擔任評審，近年鮮少出現在螢光幕前的她，這2週更突然神隱、社群也未更新。對此KIMIKO坦言身體出狀況「我從鬼門關走了一遭回來」，不僅臉上出現不明的大片紅腫，還出現換氣過度的反應，直接被送去急診，經過詳細檢查後已排除是紅斑性狼瘡，透露最後檢查出來的過敏原兇是環境塵蟎。KIMIKO近2週沒有更新社群，今日她發文透露是因為身體出狀況，從鬼門關走了一遭回來。KIMIKO還原經過說，前陣子因家裡冷氣漏水濕氣很重，本來就有過敏體質的她，開始全身發癢，還出現一大片紅斑，原以為是蕁麻疹，沒想到臉上、額頭也開始出現不明的大片紅腫。某天晚上，KIMIKO整個人癢到受不了，甚至出現換氣過度的反應，於是老公立刻帶她去掛急診。之後，醫生幫她打了抗組織胺針劑，也開了口服用藥、皮膚科藥膏，不過由於KIMIKO的體質比較特殊，返家後竟又產生嚴重的過敏反應，全身皮膚都呈現乾燥紅腫。轉診免疫風濕科後，KIMIKO做了全面檢查、抽血等，還好檢查結果並非紅斑性狼瘡，而是環境塵蟎引起的過敏。KIMIKO表示，目前狀況好多了，但這10天處於很兇險的危急狀態，整個人像泡在水裡三天一樣，腫脹、發白非常明顯，就連晚上也無法好好入睡，因為會持續抓癢抓到全身破皮，坦言自己完全提不起勁，也呈現一種很憂鬱的狀態。文中KIMIKO分析，有可能是因為前陣子家裡漏水，再加上家裡隔壁在施工蓋房子，空氣中的塵蟎嚴重超標，才導致我整個人出現這麼大的過敏情況，直呼：「塵蟎真的很可怕！」貼文一出引來不少網友共鳴、關心，表示：「我也是一個對塵蟎極度過敏的人，我能體會那種痛苦…出國睡覺我都穿長袖，就是無法接受塵蟎」、「感謝分享經驗，請多保重」、「辛苦了！過敏真的很可怕是一種連鎖反應，睡不好又讓免疫力下降很難處理」、「過敏人真的很辛苦，現在環境中充斥著我們看不見的病毒」、「平安健康最重要。」