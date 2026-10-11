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360年來頭一遭！神轎無預警直闖大成殿停轎

▲山邊媽祖神轎隊伍率領群眾衝進「全臺首學」台南孔廟，隨即在社群上引發各界撻伐。（圖／翻攝自苗栗後龍山邊媽祖）

無視「下馬碑」！台南孔廟基金會：未來全面禁入

▲「下馬碑」立於孔子廟入口，刻有「文武官員軍民人等至此下馬」字樣，也是空間區隔與淨空的標示。（圖／取自「國定古蹟臺南孔子廟」粉專）

「我們錯了！」山邊媽祖宮董監事會深夜道歉

▲神轎直闖孔廟「大成殿」前方停轎，大批信眾衝向前拍照朝聖，山邊媽祖宮董監事對此深深致歉。（圖／翻攝自苗栗後龍山邊媽祖）

苗栗後龍山邊媽祖於雙十連假南下參加「府城雙媽會」巡安贊境，卻因神轎無預警直闖國定古蹟台南孔廟大成殿停轎，引發違反傳統禮制爭議。山邊媽祖宮董監事會則發出聲明深深致歉，坦承「我們錯了」，並表示將擇日登門道歉。苗栗後龍山邊媽祖於雙十連假期間南下，到台南府城進行「府城雙媽會」巡安贊境活動，吸引大批信眾前來朝聖，然而遶境過程中卻爆發爭議，山邊媽祖神轎在未排入預定行程的情況下，無預警直接闖入台南孔廟大成殿。10日下午2時許，抬轎與工作人員未事先向孔廟基金會提出申請，也未與孔廟售票處溝通確認或購票，便直接率領隊伍進入園區。，官方自行記錄的網路直播畫面曝光後，隨即在社群上引發各界強烈撻伐。對此，台南市孔廟文化基金會執行長葉重利表示，台南是極度注重禮制的地方，絕不能看到大廟就衝進去。建立於1665年的台南孔廟擁有361年歷史，不僅是國定古蹟，更享有「全臺首學」的美譽，，代表歷代對至聖先師孔子的最高敬意與尊崇禮制。「下馬碑」是清康熙二十六年（1687） 奉旨設立，以漢、滿兩種文字合刻，立於孔子廟入口，不只表現尊崇至聖先師的意義，同時也是空間區隔與淨空的標示。葉重利指出，台南市孔廟文化基金會發出聲明，強調山邊媽祖神轎進入大成殿的行為，已違反台南孔廟尊孔崇禮的傳統禮制與場域管理原則，雖然尊重各宮廟信仰與民俗文化，面對各界撻伐與台南市孔廟文化基金會的嚴正聲明，財團法人苗栗縣山邊媽祖宮董監事會緊急發布致歉聲明，廟方表示，對於在台灣首廟天壇與台南孔廟發生的不當行為，向兩個單位「深深鞠躬對不起」。廟方坦承：廟方同時感謝各界指正，表示這是一次反省的機會，未來舉辦贊境活動時，必將建立在「尊重與倫理」的基礎上，持續精進與謙卑。