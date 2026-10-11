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大西洋、太平洋都列入考慮 川普開玩笑提議用自己命名

先前改名墨西哥灣、安大略湖 引發鄰國不滿

密西西比河、哈德遜河不改名 連新墨西哥州也曾被點名

美國總統川普再度提出地理名稱更改構想！繼將墨西哥灣更名為「美國灣」、安大略湖改稱「美國湖」後，川普10日在田納西州一場造勢活動中表示，接下來還想替一條河流及一片海洋重新命名，甚至半開玩笑地提出「川普洋」（Trump Ocean）或「美洲洋」（Ocean of the Americas）等名稱，暗示大西洋或太平洋都可能成為改名對象。根據華盛頓郵報報導，川普10日在田納西州克拉克斯維爾（Clarksville）舉行的造勢活動上，談到自己先前推動的地理名稱更改政策，並表示希望在卸任前，能再替美國增添一條重新命名的河流及一片海洋。「我們已經有一個海灣，也有一座美麗的湖泊。」川普說，「現在有人告訴我，你還需要一條河流。我們需要一條河流，也需要一片海洋。」川普表示，可以考慮替大西洋或太平洋重新命名，隨後笑稱：「我們可以叫它『川普洋』，或者『美洲洋』之類的名字。」這番話引發現場支持者笑聲與掌聲。川普接著表示：「在我卸任之前，我認為我們應該要有一片海洋，還需要一條偉大的河流。」不過，川普並未明確宣布將對哪片海洋採取更名措施，也沒有提出具體執行計畫。川普去年將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America），引發墨西哥政府不滿，也與美聯社（AP）爆發爭議，原因是美聯社拒絕全面採用新名稱。今年8月，川普又將位於美國紐約州與加拿大之間的安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America），當時正值美加兩國因貿易及關稅問題關係緊張之際。美國總統可以透過行政權限，調整聯邦政府使用的部分地理名稱，部分提供線上地圖服務的私人企業也已配合採用川普政府指定的新名稱。不過，美國單方面更名並不代表其他國家或國際社會必須跟進。雖然川普有意尋找新的河流更名，但他表示，不會動到流經家鄉紐約州的哈德遜河（Hudson River）。這條河流以探險家亨利．哈德遜（Henry Hudson）命名，川普認為，這個名稱已經沿用很長時間，沒有必要更動。他也表示，不會更改密西西比河（Mississippi River）的名稱，並提到自己對密西西比州有特殊好感，因為過去曾在該州選舉中獲得壓倒性勝利。除了海洋、湖泊與河流，川普上個月還曾提出將美國新墨西哥州（New Mexico）改名為「新美國州」（New America）的想法。不過，州名更改涉及州政府及國會的權限，並非總統可以單方面決定。川普上週在替當地共和黨國會候選人背書的影片中表示，是否更名應交由新墨西哥州居民決定，「我不會強行推動，但有很多人非常喜歡這個名字。」