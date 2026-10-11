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▲于亞南分享自己拿到的劇本，上面清楚寫道不准演員改任何一句台詞，每個字都要與劇本相符。（圖／翻攝自小紅書＠于亞南）

▲桐華是中國知名作家、編劇。出版《步步驚心》，還改編如今爆紅的《蘭香如故》。（圖／翻攝自百度百科）

陸劇《蘭香如故》即將在明（12）日播出第47集大結局，飾演配角的中國演員于亞南近日就在小紅書發文，分享她拿到的劇本。只見劇本上用紅字特別寫了「重要提醒」4個大字，內容則是嚴格禁止演員擅改台詞，一個字也不能動。這讓網友紛紛感嘆劇本的考究與細緻程度，也因此猜到是因為編劇桐華掌握極高權力，她不僅是《蘭香如故》的總編劇，還是投資方，讓劇迷驚呼「難怪有話語權！」演員于亞南分享自己拿到的《蘭香如故》劇本，她在劇中僅飾演小配角「章柳」，是提督神機營陳錡的夫人，雖然出場台詞不多，但劇本上仍印有「重要提醒」。上方嚴肅寫道：「于亞南則在貼文中直呼：「好幸運啊～職業生涯能有幸參演這麼用心的作品。雖然戲份不多，但是被大家看到了耶」，粉絲見狀也都留言稱讚：「桐華老師要求確實嚴格，不能改詞是對的」、「好劇就是這樣，用字遣詞都很考究」。對此，于亞南本人也認同回應：「每個字都很精確，確實無須改動」。而這名桐華老師其實就是《蘭香如故》的總編劇，她畢業於北京大學管理學院，是不折不扣的學霸，出社會後本來在銀行上班，2005年創作了第一本小說《步步驚心》，改編成電視劇後一炮而紅。桐華後來還寫了《大漠謠》（風中奇緣）、《雲中歌》等等作品，也都被改編成電視劇，她因此參與許多陸劇的編劇工作，在業界資歷深厚，近年收穫熱烈反響的編劇作品還有《那片星空那片海》、《金玉良緣》、《長相思》等等。另外，桐華創立的浙江星蓮影視文化有限公司就是《蘭香如故》的投資方之一，等於她「帶資進組」，掌握極大控制權，這才可以自己寫劇本又依照自己的意願來拍。因此粉絲都認為，《蘭香如故》會爆紅，桐華功不可沒。一名擁有88萬粉絲的微博博主更發文稱讚：「《蘭香如故》我為什麼不罵編劇？因為她實現了『劇本中心製』，自己投資、自己找導演和演員，自己組盤子。從台詞到反應都必須嚴格按照劇本來，一個字都不能改，這簡直是編劇界的神啊！」