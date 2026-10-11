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今（11）日為國慶日連續假期收假日，截至上午11時，上午發生6件事故，造成國道回堵。然而，交通部高速公路局表示，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭-坪林路段，其餘路段均能維持行車順暢。交通部高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。今日國道全線交通量為25.6百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量之範圍內；上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭-坪林路段，其餘路段均能維持行車順暢。今日至11時共發生6件事故，如上午9時31分於國1北向353公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵1公里；10時9分於國1北向豐原入口發生2輛小客車追撞事故，影響匝道車流通行，雖均在20分鐘內排除，但仍導致車輛回堵影響整體車流。高公局建議，用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。