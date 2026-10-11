于冠華和前妻方文琳育有2名女兒，29歲大女兒于齊優即將成為新嫁娘，于冠華近日透露收到人生第一套量身訂製的西裝，就是長女齊優所送，「當女兒當場拿出現金付清全款的那一刻，我的眼眶其實有些泛紅。」
女兒現金付清全新西裝 于冠華泛淚吐心裡話
日前，于冠華在臉書發文，透露活了快一甲子拿到人生第一套量身訂製的全新西裝，原來即將出閣的女兒齊優帶爸爸去買新西裝，于冠華表示，師傅拿著量尺，驚豔地說他的胸圍和腰圍比例比模特兒還要再完美， 「當下我謙虛的驕傲了起來了」。
于冠華說，這是自己這輩子唯一一次量身訂做一套西裝，當女兒在現場拿出現金付清全款的那一刻，他的眼眶其實有些泛紅，「這套西裝，量的是我的身形，但剪裁出來的，全是女兒對我滿滿的愛」，于冠華跟齊優說：「謝謝妳送給爸爸這麼珍貴的禮物，穿在身上很體面，但真正暖透的，是爸爸的心，有妳們當我的女兒，是我這輩子最大最大的福氣。」
父女倆感情一直很好 于冠華：小女孩長大了
買完西裝，齊優帶著于冠華去吃了一頓飯，一路上父女倆像朋友一樣聊天談心、互相叮嚀、加油打氣，于冠華表示：「我們父女倆的感情一直很好，平常生活裡，我們總是習慣把對彼此的關心和愛，放在最重要的地方。看著眼前這個已經能為我遮風擋雨、懂得疼惜我的孩子，我突然驚覺，那個以前總黏著我的小女孩，真的長大了！」
資料來源：于冠華臉書
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日前，于冠華在臉書發文，透露活了快一甲子拿到人生第一套量身訂製的全新西裝，原來即將出閣的女兒齊優帶爸爸去買新西裝，于冠華表示，師傅拿著量尺，驚豔地說他的胸圍和腰圍比例比模特兒還要再完美， 「當下我謙虛的驕傲了起來了」。
于冠華說，這是自己這輩子唯一一次量身訂做一套西裝，當女兒在現場拿出現金付清全款的那一刻，他的眼眶其實有些泛紅，「這套西裝，量的是我的身形，但剪裁出來的，全是女兒對我滿滿的愛」，于冠華跟齊優說：「謝謝妳送給爸爸這麼珍貴的禮物，穿在身上很體面，但真正暖透的，是爸爸的心，有妳們當我的女兒，是我這輩子最大最大的福氣。」
買完西裝，齊優帶著于冠華去吃了一頓飯，一路上父女倆像朋友一樣聊天談心、互相叮嚀、加油打氣，于冠華表示：「我們父女倆的感情一直很好，平常生活裡，我們總是習慣把對彼此的關心和愛，放在最重要的地方。看著眼前這個已經能為我遮風擋雨、懂得疼惜我的孩子，我突然驚覺，那個以前總黏著我的小女孩，真的長大了！」
資料來源：于冠華臉書