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走訪數萬戶談年輕人困境 「蛤」聲成現場插曲

喊話政府負起責任 盼讓民眾三餐溫飽

司法正義黨提名的台中市長參選人洪麗華今（11）日成立競選總部，致詞時分享走訪基層的觀察，認為民眾最需要的是三餐溫飽，而非不必要的奢侈品。談到年輕人的婚姻困境，她更直言「年輕人每個人都想結婚，沒有不想結婚的，都是被迫、都是無奈。」話才一出口，台下一名年輕女生驚訝「蛤」一聲，意外成為現場插曲。下屆台中市長選舉共有3人完成登記，除了國民黨提名的江啟臣、民進黨提名的何欣純，司法正義黨推出洪麗華參選。現年65歲的洪麗華從沙鹿區鹿寮成衣商圈經營服飾店起家，2014年以無黨籍身分當選鹿寮里長，但2018年參選市議員、2024年投入立委選舉，皆未能當選。司法正義黨主席洪參民表示，洪麗華是該黨此次全國唯一提名的縣市長參選人，主動表態參選，所需的120萬元選舉保證金由她自行支付。洪麗華在競選總部成立大會上表示，自己擔任里長時走訪約5千戶，後來參選市議員、投入市長選舉，累計拜訪數萬戶，逐漸了解民眾真正的需求。她認為大家最在意的，其實是基本生活能否獲得保障，能夠三餐溫飽就很重要，不需追求不必要的奢侈。談到年輕人的婚姻與生活壓力，洪麗華表示「年輕人每個人都想結婚，沒有不想結婚的，都是被迫、都是無奈。」這番話讓台下一名年輕女生當場發出「蛤」的驚訝聲，也讓她對年輕世代婚姻困境的觀察成為現場焦點。洪麗華接著說，自己曾在公園看到年輕人搖頭，甚至喊著「不想活了」，讓她不禁想問「為什麼要搞成這樣？」她認為社會應該給年輕人一個道理，也應提供真正有品質的生活。洪麗華強調，國家應該盡到責任，協助民眾維持基本生活、能夠三餐溫飽，也應提供創造機會的場所，讓年輕人有機會改善生活、追求理想。她希望透過政策改善民眾的生活處境，讓年輕世代不必因現實壓力而對未來感到無奈。