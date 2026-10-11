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美國田納西州女死囚克莉絲塔·派克（Christa Pike）9月30日接受死刑注射後未死，被緊急送醫搶救。她的律師團隊10日發表聲明，表示派克已經出院，回到關押她長達30年的監獄，並稱她「感謝急救人員與醫療團隊，在如此罕見的情況下給予的照護」。律師團也說，她之後仍會在獄中接受治療，他們會持續關心她的康復狀況。據路透社報導，現年50歲的派克，1995年因殘殺被稱為「情敵」的斯萊默（Colleen Slemmer）而被判死刑，斯萊默遇害時年僅18歲。派克在獄中關了30年，9月30日被送上刑場，原本將成為田納西州200多年來第一位被處決的女性。不料，她在注射兩劑毒藥後並未死亡，也因此成為美國史上首位注射死刑後仍存活的死囚。事發後，派克被送往醫院，一度被外界指為腦死。但上週二（6日），她竟然恢復意識，醒來後的第一句話是「我在哪裡？你們是誰？」律師8日透露，她已經可以下床走動，只是神智還有些混亂，被注射毒劑的那隻手臂活動也受到限制。至於行刑為何會失敗，英國《衛報》指出，官方到目前為止還沒有給出說明。醫學專家則提出幾種可能：藥物可能沒有全部注入靜脈，而是流進周圍組織；或者是她的靜脈破裂；也可能是藥物本身有問題，或是上述原因同時發生。派克的律師團隊則表示，早在幾個月前，他們就曾示警，派克的靜脈狀況有問題。