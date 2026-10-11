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台北市長蔣萬安競選團隊發言人、國民黨立委李彥秀9日稱「以後會有很多社工發放毒品，讓人致癮」，引起專業社福、醫療人員不滿。中華民國護理師護士公會今（11）日發布全國聯合會聲明，表示勿讓政治攻防傷害公共衛生與第一線照護人員；台灣臨床心理學會與中華民國臨床心理師公會全國聯合會也表示，不應該繼續汙名化，讓需要的人能及早求助、持續接受照護並重返社會。李彥秀9日出席「向毒說不，我的孩子我守護」稱「以後會有很多社工發放毒品，讓人致癮。」護理師護士公會今日發聲明表示，「反毒不能只有口號，減害更不應被污名化！」他們表示，堅定支持毒品防制，反對非法毒品製造、販賣與濫用，更重視青少年及社區的毒品預防教育，但對於已經發生藥物成癮的民眾，除了法律規範，更需要醫療介入、戒癮治療、心理支持及社會復歸。不能要求守住毒品防線 又用不精確的政治語言否定努力無論是清潔針具計畫、美沙冬替代治療等措施，是台灣長期推動的公共衛生策略，目的在於降低血液傳染疾病風險、減少藥物使用造成的傷害，並協助有需要的民眾進入醫療與戒癮服務體系，「減害不是鼓勵吸毒，治療不是縱容犯罪，提供醫療協助更不等於支持毒品濫用。」護理人員在醫院、精神醫療機構、社區及公共衛生體系中，持續投入藥癮個案評估，面對不只是藥物成癮問題，更是個案背後複雜的身心健康、家庭關係及社會支持需求，不能一方面要求醫護人員守住毒品防治的最後一道防線，另一方面卻以不精確的政治語言，否定醫護人員多年來努力建立的公共衛生成果。他們也強調，公共政策可以辯論，但不應忽略科學證據與專業尊嚴，政治人物與民意代表具有公共政策討論及監督責任，更應審慎查證政策內容；過度污名化不僅可能使藥癮者更加隱匿，也可能降低其尋求醫療協助的意願，增加感染、過量及其他健康風險。他們呼籲，政治人物尊重醫護專業、政府持續強化毒品防治與藥癮照護體系，以及社會共同支持以人為本的毒品防治政策，毒品防治不應成為政治攻防下的犧牲品，醫護專業更不應被輕率否定。臨床心理學會：依法治療不等同非法用毒品而台灣臨床心理學會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會聲明同樣說明，減害是在使用者尚未停止使用時，先降低個人健康與社會所受的傷害，並讓他們留在照護體系中，與成癮治療相互銜接，「當依法接受治療，不等同於非法施用毒品。」依衛生福利部2024年統計，醫療院所通報的濫用品項以安非他命居首，學生則以愷他命等第三級毒品為主，但第二級毒品通報人數較前一年增加近六成；警政署 114 年 1 至 9 月資料亦顯示，12 至 17 歲查獲的毒品嫌疑犯增加逾一倍，集中於第二級毒品，包括依托咪酯等新興物質。而美沙冬只適用於鴉片類物質成癮，至於安非他命等興奮劑的使用障礙，目前尚無核准的治療藥物，國內多數物質使用問題的治療成效，取決於心理介入是否可近、持續且有品質。臨床心理師的工作從心理衡鑑開始，評估成癮嚴重程度、共病精神症狀、使用動機與復發風險，再依個別需要提供介入，並與家庭合作，強化支持系統。戒癮治療除了協助成癮者停止使用物質，也要協助他們建立不必依賴物質來處理情緒、壓力與生活困境的能力。而污名對心理健康問題的求助行動有小到中度的負面影響；在物質使用領域，污名同樣也是成癮者常提到的就醫障礙，並透過負面情緒與自我效能等心理歷程，間接影響治療的成效。臨床心理師期盼社會以正確資訊為基礎，減少恐懼與污名，讓需要的人能及早求助、持續接受照護並重返社會，共同降低物質使用對個人、家庭與社會造成的傷害，逐步累積可供國際交流的本土防治經驗。