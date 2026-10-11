我是廣告 請繼續往下閱讀

洪水夾帶泥沙沖毀房屋 跨縣公路橋梁也遭殃

軍方救出6名受困民眾 18名工程人員平安逃生

5縣發布洪水警報 當局呼籲沿岸居民遠離河道

尼泊爾中部11日發生山崩阻斷河道事件，導致河水暴漲、下游爆發洪災，約12棟房屋、多座橋梁遭洪水沖毀，一處水力發電工程營地也受到波及。當局已緊急呼籲沿岸居民撤離至安全地點，並派遣軍警投入救援。截至目前，尚未傳出人員傷亡。根據路透社報導，這起災害發生在距離首都加德滿都（Kathmandu）以西約100公里的廓爾喀縣（Gorkha），當地楚姆努布里村（Chumnubri）發生乾燥型山崩，大量土石阻塞布迪甘達基河（Budhi Gandaki River），導致下游河水氾濫。廓爾喀縣地方行政首長米什拉（Dharmendra Kumar Mishra）表示，洪水已沖走約12棟房屋及兩座吊橋，一處水力發電工程營地也遭到破壞。尼泊爾國家減災暨災害管理局局長烏普雷蒂（Dharam Raj Uprety）指出，暴漲的河水夾帶大量泥沙，水位持續上升，甚至沖毀連接廓爾喀縣與鄰近達丁縣（Dhading）的一座公路橋梁。由於河道受阻後的水流變化難以預測，當局已要求下游河岸居民立即提高警覺，並盡速撤往安全地區。尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）透過社群平台表示，軍方已從面臨山崩威脅的賈加特（Jagat）地區救出6名民眾。此外，遭洪水破壞的水力發電工程營地共有18名工作人員，所幸全數成功逃往安全地點。目前軍方與警方搜救人員已抵達災區，除在地面展開救援，也出動直升機從空中監控河川水位及災情發展。尼泊爾國家減災暨災害管理局已針對廓爾喀、塔納胡（Tanahun）、奇旺（Chitwan）、東納瓦爾帕拉西（East Nawalparasi）及西納瓦爾帕拉西（West Nawalparasi）等5個地區發布洪水警戒。當局呼籲地方政府及居民協助疏散危險區域的人員，並配合搜救行動，避免洪水造成進一步傷亡。布迪甘達基河是特里蘇里河（Trishuli River）的支流。今年8月，特里蘇里河另一條支流上游曾因冰川崩塌引發災難性洪水，造成1457人死亡，至今仍有數千人失蹤。這次洪災雖尚未傳出人員傷亡，但由於河水持續上漲，加上沿岸交通設施遭到破壞，當局仍持續監控災情，並要求下游居民做好緊急撤離準備。