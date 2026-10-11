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日本人氣動畫《名偵探柯南》的最新章節「茜色的千秋樂」自九月下旬播出後，在10日迎來完結，人氣角色之一的關西高中生偵探服部平次與青梅竹馬遠山和葉歷經長時間曖昧關係後，在最新動畫中服部平次終於正式告白。這一結局也讓苦等兩位十幾歲高中生二十幾年的遠山和葉聲優宮村優子直呼真是太好了，就連大阪街頭竟也出現服部平次與遠山和葉的宣傳車。官方於大阪舉辦一連串的「慶祝活動」。根據日媒Oricon News報導，收錄於原作單行本第106集中的「茜色的千秋樂」，是一篇以大阪為舞台的故事。在劇情的尾聲，解決事件後的平次於浪速HARUKAS展望台向和葉告白。毛利蘭與和葉的母親，則在一旁看著走下展望台、牽著手的兩人。作為現實原型舞台的阿倍野HARUKAS展望台「HARUKAS 300」，自11日起推出能讓粉絲沉浸式體驗兩人告白過程的特別企劃。動畫中平次與和葉站立的位置設置了足跡標示，民眾可一邊聆聽動畫本篇語音，一邊俯瞰地上約300公尺的高空景色，身歷其境體驗告白名場面。從展望台樓層通往16樓入口的電梯中，更播放了青山剛昌老師特別撰寫的「平次♡和葉 特別語音」。告白結束後踏上歸途的兩人，在電梯裡究竟說了些什麼？這段未在原作與動畫中描繪的「後續故事」，僅限於HARUKAS現場公開。動畫官方社群平台也同步公開了收錄兩人一路走來的軌跡與本次章節的「祝！平次♡和葉」特別PV。平次的聲優堀川亮在談到這場告白時回憶道：「一開始我也想像過各種告白方式，像是眼神直視著和葉、坦率地說出喜歡之類的情節。」他又笑稱，「沒想到在屢屢失敗後，竟然是不小心把內心話脫口而出，還剛好被和葉聽到，演變成『那是真的嗎？』、『是真的啦！』這樣的狀況。服部平次這傢伙真是個幸福的男人！啊，我就是平次嘛！」和葉的聲優宮村優子也相當高興，「劇中明明只過了大約半年，但體感上卻是等了25年！最近和葉醬都快進入放棄的境界了，讓人覺得有點心酸，能有這樣的結果真是太好了」。此外，大阪當地竟然也舉辦了慶祝平次與和葉這對「大物情侶誕生」的宣傳企劃。11日至13日期間，道頓堀川將有宣傳遊覽船航行；11日至17日，宣傳車則會在梅田、心齋橋、難波一帶巡迴。許多民眾今日紛紛在大阪街頭目睹平次與和葉告白成功的宣傳車。