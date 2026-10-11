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美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日宣布，2009年在美軍基地殺害13人的前陸軍精神科醫師哈桑（Nidal Hasan）即將在12月被槍決死刑，且將全程網路直播。消息一出震撼全球，掀起輿論譁然，副總統范斯稍早表明不會觀看，就連美國總統川普也對是否直播有些猶豫。根據NBC報導，前美國陸軍少校哈桑因於 2009 年在德州胡德堡（Fort Hood）槍殺 13 人而被判處死刑。川普週六表示，對於是否要網路直播哈桑的執行過程，他尚未做出最終決定。川普在白宮面對記者時表示，「目前有兩種可能，不公開展示，以及公開展示。因為你知道的，將其公開播出，或許其他人就不會重蹈他的覆轍。所以我最終會做出決定。我知道軍方的意願，但我會親自定奪。」他同時談及哈桑的罪行，「他是一個殘暴的殺人犯，冷血地殺害了 13 人，並造成 20 多人受傷。其中有些人的生活再也無法真正恢復原狀。」川普發表的這番言論前一天，他才剛向媒體表示「絕對」批准本週稍早宣布的直播計畫；川普也在 Truth Social 上轉發了一篇《達拉斯晨報》（Dallas Morning News）的文章；文中，川普的資深盟友、牧師傑弗斯（Robert Jeffress）表示，他支持這項公開處決的計畫。然而，該計畫已招致共和黨內部人士的質疑與批評。軍方官員先前表示，於 2013 年被判處死刑的哈桑，將在 12 月由槍決小組執行死刑。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則於週四透露，死刑執行過程將進行網路直播，此舉引發各界擔憂，害怕哈桑可能因此被其他意圖發動大規模暴力的人奉為殉道者。范斯週五表示，他不確定聯邦政府最終是否會直播這場死刑；他並補充道，就算真的直播，他自己也不會觀看。同日，多位共和黨籍國會議員亦對公開播送處決過程的想法表達關切。喬治亞州共和黨籍眾議員史考特（Austin Scott）在 X 上表示：「我絕對支持死刑判決，但進行死刑網路直播是聖戰分子才會做的事。美國應該高於這種水準」；賓州共和黨籍眾議員布雷斯納漢（Rob Bresnahan）則在另一篇 X 貼文中表示，「執行死刑不該變成一場網路直播的秀。焦點應該放在為受害者及其家屬爭取正義，而非將處決轉變為娛樂。他們的痛苦值得被尊重，而不是演變成一場大眾觀賞的表演。」