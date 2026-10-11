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▲Jennie（如圖）穿著紫色系豹紋連身衣登上威肯演唱會，下半身高衩設計直接辣翻粉絲。（圖／翻攝自JennieIG@jennierubyjane）

加拿大歌手威肯（The Weekend）在10月7日、8日時隔8年於韓國開唱，在高陽綜合體育場開唱舉行《After Hours Til Dawn》。而在第二天的演唱會中，他邀請BLACKPINK成員Jennie擔任嘉賓，只見Jennie身穿高衩豹紋連身衣登台，一轉身屁股蛋全被看光，頂著妹妹頭瀏海與威肯合唱〈One Of The Girls〉，還用韓文直譯甜喊威肯是「週末歐巴」。Jennie在8日登上威肯演唱會擔任嘉賓，只見她以妹妹頭瀏海配上長直髮造型現身，身穿紫色系豹紋連身衣，下半身還是高衩設計，讓她一轉身屁股蛋都被看光，露出一雙筆直的大長腿，性感又甜美的打扮，讓粉絲眼前為之一亮。Jennie在演唱會中與威肯合唱〈One Of The Girls〉，不只有深情對視、還有貼身熱舞的互動，讓現場尖叫聲不斷。Jennie在下台前給對方大大擁抱，用韓文甜喊：「週末歐巴，好好享受表演。」Jennie事後也分享多張照片，感謝威肯邀請自己，性感美照不到1天就狂吸267萬人按讚。事實上，Jennie與威肯已經不是第一次合作，除了這次的合唱曲是兩人與莉莉-蘿絲·戴普（Lily-Rose Depp）為影集《偶像漩渦》（The Idol）的歌曲外，Jennie也在這部影集中首次以演員身分出道，與威肯等人都有精彩戲份。