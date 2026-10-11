我是廣告 請繼續往下閱讀

距離上一次在NBA賽場亮相已時隔529天，昔日全明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）終於正式回歸。在今（11）日的季前熱身賽中，西蒙斯披上沙加緬度國王戰袍迎戰金州勇士，迎來加盟首秀。雖然上場時間受限，但他短短出賽9分鐘便攻下7分，賽後直言重返球場的感覺「非常棒」，而美國體育媒體對他展現出的積極態度也感到相當欣慰。西蒙斯上一次在NBA出賽已要追溯至2025年4月。在2024-25賽季效力於布魯克林籃網與洛杉磯快艇期間，他總計出賽51場，場均繳出5.0分、5.6助攻與4.7籃板。隨後他在2025-26賽季因背部傷勢整季未出賽，休賽季期間一度傳出紐約尼克、勇士與明尼蘇達灰狼皆有意網羅，最終他選擇以1年350萬美元的合約加盟處於重建階段的國王。在對陣勇士的季前賽中，國王教練團為保護剛復出的西蒙斯，嚴格控管其出賽時間。西蒙斯全場僅上陣9分鐘，貢獻7分、1助攻、0籃板與2次失誤，其中罰球獲得4罰3中的表現，順利跨出復出的第一步。談及睽違529天再度踏上球場，西蒙斯賽後難掩喜悅：「感覺非常棒。當你缺席一整年後重新回歸，能夠上場競爭並順利完成首戰，這種感覺真的很棒。而且對我來說，現在比賽的節奏慢了許多。」西蒙斯的回歸不僅讓球隊增添戰力，也讓外界感到欣慰。美國體育記者赫斯（Tom Hersz）在社群平台上發文大讚：「很高興看到西蒙斯在復出首戰看起來充滿自信、全心投入且極具侵略性。我非常支持他在這個賽季重新找回打籃球的快樂。」《SportsCenter》也發文恭喜這位前狀元郎與全明星球員擺脫背傷陰霾，重返他熱愛的籃球舞台。