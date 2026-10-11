我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧受邀參加資深粉絲的婚宴，牽著花童擔任開場嘉賓，本人也感受到台韓婚宴文化的不同。（圖／讀者提供）

韓籍啦啦隊女神、「小龍女」李多慧向來以寵粉出名，她今（11）日驚喜現身一名資深粉絲的婚禮，以暗色毛衣搭配褲裙的造型出席，即便有小露招牌美腿，整體穿搭依然非常低調，相當得體，新郎官也透露，與老婆因為看李多慧的應援場次而相識相戀，3人相識多年變成朋友，「她算是我們的貴人」，所以邀請女神出席。今天中午12點多，李多慧現身粉絲張先生、許小姐在圓山飯店舉行的婚宴，擔任開場大來賓，只見她戴著黑框眼鏡、穿長袖灰色線衫搭配短褲裙，露出一小截蜜大腿，手上拿著一束花、帶著小花童進場，吸引全場賓客拿起手機搶拍，後來新人入場，她拿起相機化身攝影師，要求新人看著鏡頭，捕捉下這值得紀念的一刻，相當逗趣。婚宴現場，李多慧表示，張先生和許小姐是自己在台灣的第一組粉絲，從4年前一直到今天一路跟隨、支持著她，自己備感暖心，「他們已經不是粉絲，而是像朋友一樣了！希望他們結婚快樂！不要離婚！」被問道是否跟新人催生，她激動笑喊：「要生！一定要生！」李多慧現場坐在主桌一旁，深刻感受到台灣與韓國婚宴文化大不相同，「韓國比較正式一點，台灣婚宴比較歡樂，很像派對一樣！」新郎張先生透露和李多慧的淵源，當年與老婆因為一起看女神的應援場次而結緣，後來密集相處進而相愛，「她算是我們的貴人，到韓國求婚她也有幫我，我跟她什麼關係，當然要來當座上賓，非常開心多慧力挺！」