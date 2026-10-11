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皮卡丘透卡隨機送 信義安康公園粉絲蹲點等發放

▲寶可夢30週年活動，粉絲在信義安康公園拔腿狂奔，只為了領取免費皮卡丘透卡。（圖／記者張志浩攝）

粉絲狂奔找工作人員 透卡發放一度場面混亂

▲許多寶可夢粉絲跟在工作人員後方，形成一條長長的人龍。（圖／記者張志浩攝）

▲寶可夢30週年活動，信義安康公園擠滿寶可夢粉絲。（圖／記者張志浩攝）

▲經過工作人員重新整隊後，終於開始發放寶可夢透卡。（圖／記者張志浩攝）

寶可夢30週年活動「PokéXciting! in 台北」連續兩天在信義區登場，除了寶可夢裝置藝術吸引粉絲朝聖，免費「皮卡丘透卡」更掀起搶領熱潮，由於透卡採隨機發放，官方未指定時間、地點，不少粉絲只能現場蹲點。《NOWNEWS》記者今（11）日下午直擊信義安康公園，目擊粉絲跟在工作人員身後拔腿狂奔，瞬間形成超長人龍，場面一度混亂。工作人員表示，透卡發完為止，也呼籲民眾注意安全、依序排隊，切勿推擠。「皮卡丘透卡」是隨機發送，官方並沒有指定時間、地點，昨（10）日不少民眾都是在活動現場逛一逛，就遇到工作人員發透卡，因此今天在信義安康公園，除了很多民眾在和裝置藝術拍照外，也多出不少粉絲在「蹲點」。由於皮卡丘透卡是由工作人員直接發放，《NOWNEWS》記者今天下午2時抵達信義安康公園參觀時，就看見有粉絲不斷跟在工作人員身後，隨著隊伍經過人潮聚集區，海量粉絲開始在公園拔腿狂奔，不一會兒工作人員後方已經變成超長條人龍。後續工作人員在討論過後，才重新在信義安康公園內整隊，並發放透卡；工作人員向記者分享，「我們只是要走回休息區，結果就開始有人跟著，其實透卡不是另一群工作人員發放，不是我們，但大家都跟著，後面人潮越來越多，才正式開始發。」寶可夢工作人員也提醒，透卡基本上還是隨機發送，這兩天都是現場發完為止，但呼籲民眾還是要注意安全，依序排隊，不要過度推擠。