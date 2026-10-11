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駐外人員控開會都在討論請客 徐佳青多次出現在檢舉資料

再追徐佳青公務車、攝影官爭議 陳智菡質疑政風未調查

爆李冠德13萬買巧克力、18萬住套房 籲外交部清查公帑用途

外交部調查駐日內瓦辦事處前處長李冠德涉嫌職場霸凌案逾2個月，日前宣布霸凌成立並將李冠德調職。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（11日）指出，當初駐外人員的檢舉資料中，多次出現僑委會前委員長徐佳青的身影，包括李冠德開會花費大量時間討論如何招待徐佳青，甚至行程幾乎圍繞著高官打轉。陳智菡更質疑，李冠德除了霸凌，還涉及多項公帑使用爭議，包括花費約13萬元購買高價巧克力，以及疑似挪用經費替高官升等每晚18萬元的飯店套房，要求外交部一併清查，「要躲到什麼時候？」陳智菡今日在臉書表示，外交部調查李冠德遭檢舉職場霸凌案超過2個月，直到上週經民眾黨立法院黨團提醒，才終於宣布霸凌成立。然而，當時駐外人員提出的檢舉資料中，其實就多次出現徐佳青的名字。陳智菡指出，根據基層人員2025年3月25日世界衛生大會（WHA）推案期間的檢舉內容，李冠德每次開會的重點，幾乎都是如何招待高官的餐飲行程，讓基層人員無奈抱怨，「我們到底花了多少時間討論哪一餐要請徐委員長」。此外，2025年5月18日的檢舉資料也提到，李冠德不顧正事，行程全都圍繞著高官打轉。基層人員形容，每天的工作可以歸納為「接部長、接立委、接院士、接僑委長」，接著是「請部長、請立委、請院士、請僑委長」，最後再「送部長、送立委、送院士、送僑委長」。陳智菡批評，徐佳青每次出訪勞師動眾、天怒人怨，卻仍強調自己都是「自己拉行李，自己跑行程」，彷彿相當辛苦、委屈。陳智菡進一步指出，徐佳青先前遭質疑讓先生駕駛公務車，以及讓兒子冒充攝影官等爭議，涉及是否濫用個人權勢，但至今尚未聽聞僑委會政風單位啟動調查。陳智菡質疑，這幾天仍看到徐佳青跟著總統賴清德進出，持續高調露面，「此舉難道是提醒司法檢調，不要輕舉妄動？」除了職場霸凌案，陳智菡也再度點名外交部，強調李冠德還遭到多項具體檢舉，涉及公帑使用及經費核銷爭議。陳智菡指出，根據檢舉內容，李冠德曾多次使用公費，鉅額購買個人宿舍寢具、家具，並花費可觀公帑宴請國內訪團，甚至替處長座車頻繁洗車、打蠟及貼膜，質疑這些支出是否符合納稅人稅金的合理用途。此外，陳智菡表示，李冠德2025年5月12日遭檢舉花費約新台幣13萬元公帑，購買高價巧克力餽贈國內訪賓，並要求基層人員拆單、分列不同會計科目，甚至謊稱送禮對象為外交工作對象，以規避核銷審查，恐涉及使公務人員登載不實等刑責。陳智菡更指出，2026年4月2日，李冠德疑似挪用外貿協會經費，要求替國內高層長官升等飯店高級套房，導致每房每晚房價從1500瑞郎暴漲至4500瑞郎，換算新台幣高達18萬元。陳智菡強調，民眾黨立法院黨團早在2個月前，就已要求外交部針對上述檢舉事項一併清查，並正式回覆黨團，至今仍未獲得交代。陳智菡最後質問，「要躲到什麼時候？」並批評外交部、僑委會究竟有多少高官拿著納稅人的血汗錢吃喝玩樂、互相招待，卻還要人民「繼續體諒」？