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▲雪碧（如圖）曬出15歲時的「原生臉」照片，只見當時她的臉上帶著些許嬰兒肥，模樣相當青澀可愛。（圖／雪碧Threads@sprite0719ss）

網紅雪碧（方祺媛）日前入選TC Candler全球百大美女名單，引起熱議。擁有精緻臉蛋的她，在Threads上坦言共花了1000萬整形，並公開原生臉，展現5階段的驚人成果，雪碧近日再度接受拉皮手術，表示：「真的很痛…經過這一次，我真的下次不想再做手術了。」貼文一出不少網友也佩服她變美的勇氣。雪碧多次分享整形過程，近日她發文透露為了變美至今已花了1000萬，更順勢曬出15歲時的「原生臉」照片，只見當時雪碧的臉上帶著些許嬰兒肥，模樣相當青澀可愛；到了20歲時她陸續動了額頭、鼻子、眼睛與下巴等部位，五官瞬間變得立體，與過去清純稚嫩的模樣簡直判若兩人，引發網友熱議。雪碧25歲開始接觸車模等工作，雖五官沒變，但仍調整外輪廓，但讓視覺年齡更顯年輕；到了30歲，雪碧坦言當時雖然長相稱得上是人生巔峰，卻也隱藏危機，直言：「當時眼睛大小眼，鼻子鼻頭甚至快要穿刺出來！」但她對於自身外貌仍有些不滿意，透露近日進行拉皮手術，術後第15天她表示：「真的很痛…經過這一次，我真的下次不想再做手術了。」不過，雪碧也透露大拉皮的傷口是從髮際線延到脖子上面，所以勸大家要做手術之前必須要忍受這個疤痕 ，雖然之後疤痕會藏在髮際線裡面，但是剛開始的時候仍會覺得很痛苦，起初一個禮拜會覺得「這輩子就這樣子了」，並且提醒大家找專科醫生很重要，不要為了貪小便宜，而讓自己後悔。值得一提的是，雪碧今年首度獲得TC Candler全球百大美女提名，官方公開名單後，她第一時間轉發到IG限時動態並寫下「入圍全球百大美女，真感動！」一同入圍的還包括南韓女星賀營、越南饒舌歌手兼音樂製作人Pháo Northside、曾演出《神力女超人》的以色列女星蓋兒加朵、德國模特兒Sina riemann、墨西哥模特兒leslie pavon等等，另外台灣女星林莎、舒華、子瑜等美女也都在名單之中。