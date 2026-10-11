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▲日本護理師未經同意拍病患PO網！千葉醫院火速解僱2人（圖／截自日本讀賣新聞）

日本千葉縣松戶市一家醫院的護理師，未經病患同意就拍攝住院病人與院內環境，並將影片上傳社群平台。涉事的千葉西綜合醫院10日宣布，已解僱2名涉案護理師，另一名觀看並參與分享影片的護理師，則受到嚴重警告處分。據TBS新聞等日媒報導，這起事件是在本月8日曝光。當天，同屬德洲會體系的另一家醫院員工通報，X平台上出現一段拍到病患的影片。經過查證，影片是由千葉西綜合醫院的2名女護理師所上傳，並曾在包含另一名護理師在內的3人小組內分享。影片中不僅拍到院內環境與病患，畫面上還加註了「地獄」「臭」等負面字幕，內容相當不妥。不過，3人對院方表示，自己並未將影片發布到外部社群平台，推測影片可能先在員工之間流傳，之後才被他人公開。院方最終仍認定，影片確實是由2名護理師上傳，並依規定做出解僱處分。院方表示，截至9日，已就個資外洩一事向病患家屬致歉，同時向松戶市政府與保健所報告此事。為避免類似情形再度發生，院方也決定舉辦個人資料保護與社群媒體使用的相關教育訓練。