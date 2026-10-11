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外交部反擊：台灣前途中國無權置喙

總統賴清德國慶談話強調，面對中國持續軍事與灰色地帶施壓，台灣將堅持民主自由，也不接受以武力改變現狀。中國國台辦批評，相關談話「鼓吹民主對抗威權」，並重申「台灣是中國的一部分」，甚至稱台灣前途「只能也必須由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定」。對此，外交部今（11）日嚴正回應，強調中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，台灣前途只能由2300萬人民共同決定，「中國無權置喙」。國台辦發言人張晗昨晚間針對賴清德國慶談話表示，相關發言是「渲染大陸威脅」，並稱「民主對抗威權」是虛假敘事，指控台灣「以武謀獨」、「倚外謀獨」，挑動兩岸對立、破壞台海和平穩定。張晗並宣稱，世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分，所謂「一個中國原則」是國際關係基本準則及二戰後國際秩序重要組成部分，並聲稱台灣前途應由「包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定」。外交部今嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。台灣的前途只能由台灣2,300萬人民共同決定，中國無權置喙。外交部再次呼籲，北京當局應正視兩岸民主與威權的制度差異與互不隸屬的客觀事實，停止可能導致兩岸對立升高的惡意攻訐，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同努力維護台海及印太和平穩定，創造人民更多福祉。外交部強調，台灣將持續與國際民主夥伴協作，致力維護國家主權與台灣永續發展，以及台海與區域的和平、穩定與繁榮。