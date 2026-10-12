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▲郭柯宇和前夫章賀（上）一起參加節目《再見愛人》。（圖／翻攝自微博）

48歲中國女星郭柯宇在《蘭香如故》中飾演譚松韻的養母「薛桂花」，精湛演技受到好評，其實郭柯宇在17歲時就以《紅櫻桃》拿下百花獎影后，後來嫁給演員章賀淡出圈子，但時間一久，郭柯宇也難以忍受每個月伸手跟老公要生活費的日子，身心逐漸失去平衡，最後和平離婚。郭柯宇在17歲時就拿下百花獎影后，32歲時嫁給演員章賀，她選擇淡出演藝圈在家相夫教子，但日子一久，郭柯宇也難以忍受每個月要繳卡費時，都要跟老公要錢，其實章賀人非常好，該給的都會給，但這種手心朝上的感覺，在郭柯宇心中就像一根刺，畢竟她曾經當紅，拍戲、唱歌，還是人人口中的「少女影后」。離婚後，郭柯宇也一直沒找到機會回到圈子，因緣際會下，章賀的團隊接了《再見愛人》的綜藝節目，詢問郭柯宇意願，起初郭柯宇不想去，因為不知道要面對的是什麼，也不太願意24小時被跟拍，但實際層面必須考量進去，郭柯宇也在接受魯豫的訪問中提到，「想賺到這個錢吧，想去工作，需要收入，我本來想打一竿子就走，也沒想到這綜藝，收穫了很多善意。」魯豫認為，是郭柯宇的真誠打動了觀眾，也成功讓她再次回到大眾視角。郭柯宇和章賀在《再見愛人》中一邊吃飯一邊談心，聊到關於逛街這件事，章賀說，「你是不是跟我逛街會有點著急，因為我是屬於買完東西就走的那種。」郭柯宇也同意，「可能也是這樣，我有想買的東西也不會讓你陪我，我們倆沒怎麼逛過街。」章賀也自認只有幫兒子買東西時，會和郭柯宇一起逛街，不忘自誇在這趟旅途中，給兒子買東西了，「我也給妳買了，這樣的前夫哪裡找。」最後兩人對彼此傾吐心裡話，郭柯宇知道，章賀會找她上節目，一方面也是想幫她重回圈子，章賀也給予她溫暖的擁抱，感謝她在10年婚姻中的付出，兩人都堪稱是最佳前任。