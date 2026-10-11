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沈伯洋背後掏辯論書藏動漫梗

▲尖端出版社推出《橫行太保》典藏版盒裝套書，封面可見主角日日野晴矢的經典造型。（圖／翻攝自尖端出版社官網）

《橫行太保》老漫迷熟悉的3種譯名

日日野晴矢掀起7年級生動漫魂文藝復興

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（10）日晚間與台北市長蔣萬安碰面，當場從背後拿出辯論承諾書，事後在Threads自封「日日野晴矢」，吊出一票7年級回憶，日日野晴矢是90年代日本漫畫《橫行太保》（舊名《神行太保》)主角，能夠從背後拿出各式各樣的物品，老動漫梗讓熟悉作品的網友瞬間笑出聲，直呼繼《閃靈二人組》之後，這次輪到《橫行太保》「文藝復興」，意外勾起不少7年級生回憶。沈伯洋10日晚間出席活動，與蔣萬安握手交談，並當面遞上辯論邀請書，希望雙方至少舉行4場電視辯論，讓市民有機會了解彼此的市政主張。蔣萬安則回應，TVBS已邀請雙方陣營協商辯論細節。事後沈伯洋在Threads發文寫道：「請叫我日日野晴矢，從背後拿出辯論承諾書。」短短一句話，讓熟悉日本老漫畫的網友立刻看懂其中笑點。原來，日日野晴矢是90年代日本漫畫《橫行太保》的主角，能夠從背後拿出各式各樣的物品，相當具有代表性的經典設定。《橫行太保》是日本漫畫家梅澤春人的代表作，原名《BØY》，1992年至1999年間於日本《週刊少年Jump》連載，全套共33卷，早年由台灣大然文化代理時，使用《神行太保》名稱，後來尖端出版社重新代理，之後還有出現《BOY聖子到》、《橫行太保》等譯名，2024年12月尖端出版社用《橫行太保》推出全新典藏版。這個充滿年代感的動漫梗也引發社群討論。Threads網友，笑說：「看到日日野晴矢，直接爆笑出聲」，接著表示：「繼《閃靈二人組》之後，這次輪到文藝復興《橫行太保》！」主角日日野晴矢是一名個性狂放不羈的高中生，夢想竟然是「征服世界」。根據台灣出版社尖端的官方介紹，日日野晴矢背後彷彿擁有「四次元空間」，不管是球棒、平底鍋，甚至保齡球，都能從身後隨手掏出，成為角色最讓讀者印象深刻的特色。