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波士頓塞爾提克在今（11）日的NBA季前熱身賽中，於主場TD花園球場迎戰費城76人。這場比賽除了是塞爾提克以144：106狂勝對手。比賽焦點外界關注在塞爾提克昔日「雙探花」塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）的交鋒，兩人在休賽季重磅交易後的首度重逢。然而，兩人整場完全「零互動」，即使熱身時彼此距離僅有數公尺，但沒有任何交流，此外塔圖姆卻和前隊友法爾（Tacko Fall）熱情打招呼，引起外界討論。塔圖姆與布朗過去九個賽季並肩作戰，攜手帶領塞爾提克五度闖入東區冠軍賽、兩度殺進總冠軍賽，並成功在2024年捧起歐布萊恩金盃。然而，這段黃金搭檔關係在今年7月戛然而止。塞爾提克總管史蒂文斯（Brad Stevens）基於薪資彈性與兩大球星高球權佔有率的考量，將布朗交易至76人，換回明星前鋒喬治（Paul George）及四個首輪選秀權。布朗在交易發生後，曾於實況轉播中直言球團的處理方式「缺乏尊重」，難掩失望之情。儘管塔圖姆在9月受訪時公開力挺前隊友，表示「我愛那傢伙」，且史蒂文斯也澄清塔圖姆並未參與交易決策，但外界對於兩人關係是否生變的揣測從未停歇。在11日的熱身賽中，雖然布朗、恩比德（Joel Embiid）與詹姆斯（LeBron James）皆掛免戰牌，但布朗仍有參與賽前投籃訓練。這是這對昔日戰友首度在球場兩端各自熱身，有媒體捕捉到兩人全程未有任何眼神交會或互動，這段「形同陌路」的畫面迅速在社群媒體上發酵。雖然不能排除布朗和塔圖姆在場上有寒暄敘舊、打招呼，但在這一場受到外界如此關注的比賽中，兩人完全沒有互動畫面被捕捉到，而另一邊恩比德和喬治、塔圖姆和法爾等前隊友都有在打招呼問好，也因此透過畫面會很直觀地認為兩人之間可能真的有一些過節。知名帳號「Hater Report」發文指出：「塔圖姆和布朗在賽前熱身時『完全無視』對方。」這立刻引發球迷熱議。有球迷直呼「氣氛瞬間變得很尷尬」，甚至有球迷抱持看好戲的心態表示：「太棒了！真正的NBA恩怨終於回來了！」預告著兩軍在例行賽的交手將會如電影般精彩。儘管短暫的賽前零互動無法完全證實兩人之間存在嫌隙，但這對昔日冠軍搭檔如今成為同分區的死對頭，無疑為新賽季增添了最具話題性的看點。塞爾提克與76人本季例行賽的首度交鋒，將於11月10日在費城點燃戰火。