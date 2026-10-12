皮克敏手遊《Pikmin Bloom》10月底將迎接上市5週年，官方公布首波活動內容，將募集玩家們與《Pikmin Bloom》的回憶故事，10月31日前完成投稿，就有機會登上官方社群平台。此外，每半年舉行一次的「皮克敏社群週」也將在11月登場，玩家有機會補齊近半年沒能獲得的徽章，以及社群週特殊服裝。
5週年活動11月登場 官方邀皮友分享回憶
《Pikmin Bloom》最早在2021年10月26日上市，2026年迎接5週年里程，官方特別開設Google表單，邀請皮友們填寫「印象深刻的 Pikmin Bloom 回憶」，以及與《Pikmin Bloom》的相關照片，投稿內容將經過篩選後，在社群平台刊登。
至於《Pikmin Bloom》5週年活動，官方尚未公佈詳細資訊，不過回顧過去幾年，《Pikmin Bloom》都會在11月舉辦週年紀念活動，透過推出新款限定造型、加入舊款復刻與社群紀念元素來慶祝，2026適逢5週年，想必11月也會是皮友們相當忙碌的時段。
社群週預計11月底登場 6款花朵任務先備戰
除了5週年活動外，每年11月也是《Pikmin Bloom》社群週的舉辦時間，目的是讓新手或錯過活動的玩家，有機會獲得過去6個月的「社群日徽章（特殊花朵勳章）」及特殊服裝配件，在社群週時，玩家最多會收到「6項種花」任務，通常社群週會在月底舉行，因此預估2026年是11月21日至11月30日之間。
若以近半年推出的花朵來看，11月社群週玩家可能分別收到「鈴蘭、曇花、美人蕉、洋桔梗、薊花」以及「11月尚未公佈的主花」等6個任務，玩家可以提前準備精華和花瓣，11月會是皮友們需要全力衝刺的月份。
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《Pikmin Bloom》最早在2021年10月26日上市，2026年迎接5週年里程，官方特別開設Google表單，邀請皮友們填寫「印象深刻的 Pikmin Bloom 回憶」，以及與《Pikmin Bloom》的相關照片，投稿內容將經過篩選後，在社群平台刊登。
至於《Pikmin Bloom》5週年活動，官方尚未公佈詳細資訊，不過回顧過去幾年，《Pikmin Bloom》都會在11月舉辦週年紀念活動，透過推出新款限定造型、加入舊款復刻與社群紀念元素來慶祝，2026適逢5週年，想必11月也會是皮友們相當忙碌的時段。
除了5週年活動外，每年11月也是《Pikmin Bloom》社群週的舉辦時間，目的是讓新手或錯過活動的玩家，有機會獲得過去6個月的「社群日徽章（特殊花朵勳章）」及特殊服裝配件，在社群週時，玩家最多會收到「6項種花」任務，通常社群週會在月底舉行，因此預估2026年是11月21日至11月30日之間。
若以近半年推出的花朵來看，11月社群週玩家可能分別收到「鈴蘭、曇花、美人蕉、洋桔梗、薊花」以及「11月尚未公佈的主花」等6個任務，玩家可以提前準備精華和花瓣，11月會是皮友們需要全力衝刺的月份。