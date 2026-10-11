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參加喜宴「送整桌50嵐」一人一杯！聽到是宜蘭人秒懂了

▲50嵐是不少人喜愛的手搖飲品牌，其在全台擁有622家分店，可說是台灣手搖霸主之一。（圖／記者蕭涵云攝）

宜蘭為什麼沒有50嵐？官方認「沒展店計畫」：加盟主曝原因

▲50嵐開立多年卻依然沒在宜蘭設立門市，導致在地人想喝都得趁著去外縣市上班或遊玩時才能喝到。（圖／記者蕭涵云攝）

是因原物料進出宜蘭不易，不僅路程長、成本又高，品質不易控管，所以才沒在宜蘭、花蓮設立門市。

▲50嵐在官網就有明確寫道：「台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。」（圖／50嵐官網）

50嵐是不少人喜愛的手搖飲品牌，其在全台擁有622家分店，可說是台灣手搖霸主之一。事實上，宜蘭多年來都沒有50嵐，就連官方也證明沒有展店計畫，有加盟主透露原因與路程長、成本高有關，所以50嵐才沒在宜蘭設店。一名網友日前在Threads發文，透露自己來參加姪子婚禮，沒想到整場婚禮最大亮點是整桌的50嵐，貼文曝光後，至今已累積超過1.7萬人按讚，不少網友見狀也稱讚留言 「很有誠意的伴手禮」、「這婚禮很特別，會印象深刻」、、「宜蘭真的需要50嵐」，甚至釣出同場賓客留言「我也有喝到！」據了解，50嵐開立多年卻依然沒在宜蘭設立門市，導致在地人想喝都得趁著去外縣市上班或遊玩時才能喝到，過去有民眾直接寫信詢問50嵐官方以「拜託擴展宜蘭花蓮門市」為題寄信請求，至於為什麼宜蘭沒有50嵐呢？在網路上有都市傳說，是因50嵐老闆前女友是宜蘭人，因被女友拋棄不願再回到傷心地，但未被證實；不過曾有加盟主透露原因，事實上，50嵐官網就有明確說明，50嵐設有各區代理公司，分別由各區代理負責管理經營，表示「台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。」