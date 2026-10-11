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沙烏地阿拉伯首都利雅德哈利德國王國際機場（King Khalid International Airport）遭逢十多年來最慘重的攻擊事件，背後由伊朗支持的葉門胡塞武裝組織針對機場發射飛彈，造成12人死亡、數百人受傷。更威脅所有航空公司不准在沙烏地阿拉伯起降。根據法新社與BBC報導，沙烏地領導的多國聯軍於週日發表聲明，誓言對葉門「胡塞武裝」（Houthis）展開反擊行動，並將這起針對哈利德國王國際機場的攻擊定調為「戰爭罪行」。自今年7月胡塞武裝與沙烏地支持的葉門政府之間長期交戰的停火協議破裂以來，沙國即面臨前所未有的襲擊浪潮，而本次攻擊正是在此背景下發生。隨著衝突不斷升級，局勢恐面臨更大規模擴大的風險。美國總統川普（Donald Trump）已釋出訊號，暗示華府可能加入針對該武裝組織的軍事行動。沙烏地阿拉伯民航局發表聲明指出，死者中包含4名沙烏地公民、2名孟加拉籍、1名美國籍、1名埃及籍、1名約旦籍、1名敘利亞籍、1名巴勒斯坦籍以及1名蘇丹籍人士。民航局補充表示，在309名傷者當中，部分傷勢相當嚴重。襲擊發生後，機場運營已全面暫停，當局表示相關損害評估工作仍持續進行中。此起攻擊事件促使衛生官員緊急召集大量醫師，以應對這起「嚴重的緊急狀況」。兩名醫師告訴法新社稱，傷者中包含數名預計前往麥加（Mecca）朝聖的信徒。此外，利雅德的學校本週將全面改採遠距教學，這已是一個月內第二次轉為線上遠距教學。另一方面，胡塞武裝已向所有航空公司發出最新警告，威脅航空公司勿使用沙烏地阿拉伯的機場。該組織軍事發言人薩雷亞（Yahya Saree）在聲明中表示，「這些地點皆是我方部隊潛在的打擊目標與行動區域」。薩雷亞也補充，伊斯蘭聖地麥加與麥地那（Medina）不在打擊範圍內。胡塞武裝組織威嚇稱，「所有人應嚴肅看待我們的警告」，並表示沙烏地阿拉伯須為攔截失敗的後果「承擔全部責任」。